Українцям розвінчали головний міф про платну стоматологію для пацієнтів, але є один нюанс

В Україні існує міф, що за стоматолога скрізь треба платити. Але це не так, існують послуги, які є безкоштовними для пацієнта.
У Національній службі здоров'я нагадали українцям, хто може розраховувати на відвідування стоматолога безплатно.
Стоматологічна допомога для дорослих безкоштовна лише невідкладна, для дітей віком до 18 років – і планова, і невідкладна.
Список безкоштовних стоматологічних послуг включає:
Пам'ятайте, що ортодонтичні процедури та протезування завжди в Україні є платними послугами.
Ви можете подивитися, де розташовані стоматологічні поліклініки поряд з вами за цим посиланням.
Або зателефонуйте до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77 та запитайте контакти.
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