Украинцам развенчали главный миф о платной стоматологии для пациентов, но есть один нюанс

Какая стоматология в Украине - бесплатна

Стоматологическая помощь для взрослых бесплатна только неотложная, для детей до 18 лет – и плановая, и неотложная.

В список бесплатных стоматологических услуг входит:

стоматологический осмотр пациента или пациентки

проведение инструментальных исследований в рамках ургентной стоматологической помощи, а также плановой стоматологической помощи детям (внутриротовая рентгенография, внеротовая рентгенография)

организация и проведение обязательных медицинских профилактических осмотров учащихся общеобразовательных учебных заведений, а также детей до 6 лет, согласно действующему законодательству

своевременное обезболивание на всех этапах диагностики и лечения (за исключением общего обезболивания)

оказание неотложной медицинской помощи пациенту/пациентке

проведение хирургических вмешательств при оказании ургентной стоматологической помощи взрослым и детям

Помните, что ортодонтические процедуры и протезирование всегда в Украине являются платными услугами.

Вы можете посмотреть, где расположены стоматологические поликлиники рядом с вами по этой ссылке.

Или позвоните в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77 и спросите контакты.