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Украинцам развенчали главный миф о платной стоматологии для пациентов, но есть один нюанс

Фото: Стоматология в Украине (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В Украине существует миф, что за стоматолога везде нужно платить. Но это не так, существуют услуги, которые бесплатны для пациента.

В Национальной службе здоровья напомнили украинцам, кто может рассчитывать на посещение стоматолога бесплатно.

Какая стоматология в Украине - бесплатна

Стоматологическая помощь для взрослых бесплатна только неотложная, для детей до 18 лет – и плановая, и неотложная.

В список бесплатных стоматологических услуг входит:

  • стоматологический осмотр пациента или пациентки
  • проведение инструментальных исследований в рамках ургентной стоматологической помощи, а также плановой стоматологической помощи детям (внутриротовая рентгенография, внеротовая рентгенография)
  • организация и проведение обязательных медицинских профилактических осмотров учащихся общеобразовательных учебных заведений, а также детей до 6 лет, согласно действующему законодательству
  • своевременное обезболивание на всех этапах диагностики и лечения (за исключением общего обезболивания)
  • оказание неотложной медицинской помощи пациенту/пациентке
  • проведение хирургических вмешательств при оказании ургентной стоматологической помощи взрослым и детям

Помните, что ортодонтические процедуры и протезирование всегда в Украине являются платными услугами.

Вы можете посмотреть, где  расположены стоматологические поликлиники  рядом с вами по этой ссылке.

Или позвоните в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77 и спросите контакты. 

Как мы ранее писали, стоматологи объяснили, каких веществ не должно быть в детской зубной пасте.

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