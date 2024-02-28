Українцям розповіли про важливу вакцинацію дітей та підлітків: кому та коли потрібно зробити

Вірус папіломи людини - дуже небезпечне захворювання, яке провокує рак шийки матки. Від раку вакцин поки що не існує, а ось у 97% випадків можна запобігти вакцинацією від вірусів папіломи людини (ВПЛ).

Коли та кому потрібно робити таку вакцинацію, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис МОЗ у Facebook.

Що відомо про вірус папіломи людини

Віруси папіломи людини (ВПЛ) - це група вірусів, які передаються статевим шляхом і можуть спричиняти папіломи на шкірі, геніталіях чи слизовій горла, а також викликати рак.

Існує близько 200 серотипів вірусу папіломи людини. Переважна частина з них не завдають значної шкоди здоров’ю, проте є й такі, що призводять до раку.



Так, ВПЛ є причиною майже всіх випадків раку шийки матки. Крім того, зараження ними може призвести до раку вульви, пеніса, ануса і прямої кишки, горла, а також до виникнення анальних та генітальних кондилом ("бородавок").

Впродовж життя ВПЛ інфікується щонайменше троє з чотирьох людей. Інфекція не означає неодмінний розвиток раку, адже у більшості випадків вірус зникає з організму, без проявів. Але не завжди. Є низка так званих високоонкогенних серотипів ВПЛ, інфікування якими збільшує ризик розвитку раку.

Як можна захиститися від ВПЛ

Заразитися ВПЛ можна під час сексу, зокрема орального. І презервативи, на жаль, не дають 100% захисту від цього вірусу, бо він передається не через еякулят чи вагінальні рідини, а через контакт геніталій і промежини.

Однак є і добра новина - від кількох онкогенних типів вірусу папіломи людини є вакцина. Вона ефективно запобігає хворобам, які викликають ВПЛ.

Коли та кому потрібно вакцинуватися від ВПЛ

Щепитися варто всім дівчатам з 9 років. За можливості, хлопчикам теж краще отримати цю вакцину, адже ВПЛ може стати причиною раку ануса, пенісу і гортані в чоловіків. Найкраще пройти повний курс щеплень до початку статевого життя, але можна щепитися і пізніше.

Скільки доз буде потрібно

Схема залежить від конкретної вакцини. Дівчаткам та хлопчикам 9-14 років вводять 2 чи 3 дози вакцини. Дітям від 15 років та дорослим потрібні 3 дози. В Україні зареєстровані три вакцини від ВПЛ, і всі вони захищають від двох найбільш поширених високоонкогенних типів ВПЛ - 16 та 18. Деякі з них захищають ще й від інших типів вірусу.

Де можна вакцинуватися від ВПЛ

Вакцинація від хвороб, що зумовлені ВПЛ, не входять до національного календаря щеплень, гарантованого державою. Але деякі міста закупляють вакцину для дівчат 9-14 років. Тому варто спитати в педіатра або сімейного лікаря, чи доступна вакцина у вашій місцевості.

Вакцинація хлопців, старших дівчат та дорослих завжди платна. Вакцину можна також купити в аптеці та зробити щеплення в сімейного лікаря чи приватній клініці.