Це зберігається все життя! Українцям розповіли, що лікар має зробити після вакцинації

Щеплення захищає організм від різних інфекційних хвороб. Тому важливо не лише мати необхідні щеплення, а й відповідні записи про вакцинацію.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram Національної служби здоров'я.

Чому це важливо

Фахівці кажуть, що маючи інформацію про проведену вакцинацію, лікар складає подальший план щеплень. Наприклад, плануючи вагітність, важливо знати, чи була вакцинована людина в дитинстві від кору.

Також інформація щодо зроблених щеплень у вигляді довідки за формою 063/о знадобиться при вступі чи зміні освітнього закладу. Цю довідку потрібно зберігати все життя.

Де зберігається інформація про щеплення

Відомості про щеплення зберігаються у таких документах:

"Історія розвитку дитини" (форма No 112/о)

"Карта профілактичних щеплень" (форма No 063/о)

"Карта імунізації" (форма No 063-1/о)

"Медична карта амбулаторного хворого" (форма No 025/о)

"Міжнародне свідоцтво про вакцинацію"

"Довідка про проведені щеплення"

"Електронна система охорони здоров’я" (ЕСОЗ)

Якщо інформація про щеплення відсутня, лікар порадить почати вакцинацію спочатку. Введення додаткових доз вакцини є безпечним для здоров’я.

Які щеплення потрібно зробити дорослим

Щеплення роблять не лише у дитячому віці. Адже проти деяких захворювань імунітет зберігається не на все життя. Тому періодично необхідне повторне введення вакцин - ревакцинація.

Проти дифтерії та правця

Дорослі мають отримувати регулярні щеплення від дифтерії й правця. Першу планову ревакцинацію дорослих, які раніше отримали щеплення, проводять у віці 26 років.

Подальша планова ревакцинація проводиться кожні 10 років.

Ці щеплення для дорослих входять до безплатного пакета "Первинна медична допомога".

Проти кору та краснухи

Дорослим варто вакцинуватись проти кору, краснухи та паротиту, якщо вони ніколи не вакцинувались від цих хвороб і немає медичних даних про імунізацію.

Невакцинованим дорослим слід ввести щонайменше одну дозу вакцини КПК, а для найкращого захисту - і другу дозу через місяць.

Вакцинація дорослих бюджетним коштом не передбачена (окрім деяких виключень).

Гепатит B

Вакцину проти гепатиту B було введено до програми імунізації дітей лише з 2001 року. Відповідно, усі, хто народився до 2001 року, скоріше за все не мають щеплення від гепатиту B.

Вакцинація дорослих бюджетним коштом не передбачена. Проте можна придбати вакцину самостійно та зробити щеплення у свого сімейного лікаря.

Також є ще кілька важливих щеплень, які варто зробити дорослим, але придбати вакцину потрібно за власний кошт: