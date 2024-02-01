Українцям назвали випадки, коли потрібно робити екстрену вакцинацію: це важливо для здоров'я

Вакцинація допомагає захисту дітей і дорослих від багатьох інфекцій. В окремих випадках потрібна саме екстрена вакцинація, яка сприяє уникнути хвороби за певної ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-сторінку Національної служби здоров'я .

Коли необхідна екстрена вакцинація

Правець

Травми з порушенням цілісності шкіри та слизових оболонок, відмороження, опіки, проникаючі пошкодження шлунково-кишкового тракту та укуси тварин можуть стати причинами, через які лікар буде рекомендувати екстрену імунопрофілактику правця.

Головна умова - ви не є щепленим за календарем або якщо від останнього щеплення минуло понад 5 років.

Сказ

Обов’язковому екстреному щепленню підлягають люди, яких покусали дикі тварини або тварини зі сказом чи підозрою на нього.

Важливо, що навіть незначні подряпини та заслинення твариною є причиною звернутись до лікаря.

Кір

Екстрена вакцинація може бути призначена дітям і дорослим, які не були щеплені або не хворіли на цю інфекцію, чи після контакту з хворою людиною.

Рекомендувати екстрену вакцинацію може виключно лікар під час огляду чи консультації. Адже лікар зважить на усі фактори, пов’язані зі станом здоров’я та хронічними захворюваннями конкретного пацієнта.

Важливо знати, які саме щеплення отримали ви та ваші близькі. Зберігайте при можливості карту профілактичних щеплень.

Які щеплення повинні зробити дорослі

Дорослі мають отримувати регулярні щеплення від дифтерії й правця. Першу планову ревакцинацію дорослих, які раніше отримали щеплення, проводять у віці 26 років.

Подальша планова ревакцинація проводиться кожні 10 років. Ці щеплення для дорослих входять до безоплатного пакету "Первинна медична допомога".

Також дорослим варто вакцинуватись проти кору, краснухи та паротиту, якщо вони ніколи не вакцинувались від цих хвороб і немає медичних даних про імунізацію. Ця вакцинація дорослих бюджетним коштом не передбачена (окрім деяких виключень). Проте можна придбати вакцину самостійно та зробити щеплення у свого сімейного лікаря.

Вакцину проти гепатиту B було введено до програми імунізації дітей лише з 2001 року. Відповідно, усі, хто народився до 2001 року, скоріше за все не мають щеплення від гепатиту B.

Ось ще кілька важливих щеплень, які варто зробити дорослим, але - придбавши вакцину за власний кошт: