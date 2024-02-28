Украинцам рассказали о важной вакцинации детей и подростков: кому и когда нужно сделать

Вирус папилломы человека – очень опасное заболевание, провоцирующее рак шейки матки. От рака вакцин пока не существует, а вот в 97% случаев можно предотвратить вакцинацию от вирусов папилломы человека (ВПЧ).

Когда и кому нужно делать такую вакцинацию, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Минздрава в Facebook.

Что известно о вирусе папилломы человека

Вирусы папилломы человека (ВПЧ) - это группа вирусов, которые передаются половым путем и могут вызывать папилломы на коже, гениталиях или слизистой горла, а также вызвать рак.

Есть около 200 серотипов вируса папилломы человека. Подавляющая часть из них не наносят значительный вред здоровью, однако есть и приводящие к раку.



Да, ВПЧ является причиной почти всех случаев рака шейки матки. Кроме того, заражение ими может привести к раку вульвы, пениса, ануса и прямой кишки, горла, а также к возникновению анальных и генитальных кондилом ("бородавок").

В течение жизни ВПЧ инфицируется по меньшей мере три из четырех человек. Инфекция не означает обязательного развития рака, ведь в большинстве случаев вирус исчезает из организма, без проявлений. Но не всегда. Есть ряд так называемых высокоонкогенных серотипов ВПЧ, инфицирование которых увеличивает риск рака.

Как можно защититься от ВПЧ

Заразиться ВПЧ можно во время секса, в том числе орального. И презервативы, к сожалению, не дают 100% защиты от этого вируса, потому что он передается не через эякулят или влагалищные жидкости, а через контакт гениталий и промежности.

Однако есть и хорошая новость - от нескольких онкогенных типов вируса папилломы человека есть вакцина. Она эффективно предотвращает болезни, вызывающие ВПЧ.

Когда и кому нужно вакцинироваться от ВПЧ

Привиться следует всем девушкам с 9 лет. По возможности, мальчикам тоже лучше получить эту вакцину, ведь ВПЧ может стать причиной рака ануса, пениса и гортани у мужчин. Лучше всего пройти полный курс прививок к началу половой жизни, но можно прививаться и позже.

Сколько доз потребуется

Схема находится в зависимости от конкретной вакцины. Девочкам и мальчикам 9-14 лет вводят 2-3 дозы вакцины. Детям от 15 лет и взрослым требуется 3 дозы. В Украине зарегистрировано три вакцины от ВПЧ, и все они защищают от двух наиболее распространенных высокоонкогенных типов ВПЧ – 16 и 18. Некоторые из них защищают еще и от других типов вируса.

Где можно вакцинироваться от ВПЧ

Вакцинация от болезней, обусловленных ВПЧ, не входят в национальный календарь прививок, гарантированный государством. Но некоторые города закупают вакцину для девушек 9-14 лет. Поэтому стоит спросить у педиатра или семейного врача, доступна ли вакцина в вашей местности.

Вакцинация ребят, старших и взрослых всегда платная. Вакцину можно купить в аптеке и сделать прививку у семейного врача или частной клинике.