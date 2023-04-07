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Українцям розповіли, скільки цього року коштуватиме великодній кошик

Фото: Скільки коштує зібрати пасхальний кошик у 2023 році (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Наближається світле свято Великодня (16 квітня). Віруючі вже думають про те, як купити продукти, які покладуть у великодній кошик. На жаль, не всім людям зараз по кишені зібрати традиційний набір продуктів через війну в країні. Скільки коштуватиме великодній кошик у 2023 році?

На це питання дали відповідь у Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки".

Скільки коштуватиме великодній кошик у 2023 році?

За розрахунками вчених Інституту, у 2023 році традиційні паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м'який і твердий сири, хрін і сіль обійдуться на сім'ю з 4-х осіб близько 1208,78 грн, тобто на 24,4% дорожче, ніж минулого, коли такий же набір продуктів коштував 972 грн.

Якщо випікати вдома паски за традиційним рецептом (700 г борошна, 6 шт. яєць, 150 г це обійдеться в 169,88 грн за кілограм випічки.

Минулого року на приготування можна було витратити на 26,8% менше, ніж цього року.

Як повідомили вчені, це обумовлено різким зростанням цін на основні складові: яйця (92%), цукор (20,5%), масло вершкове (21,9%) та родзинки (16,7%).

Ціни на борошно та дріжджі залишилися на рівні торішніх. У магазинах і супермаркетах готова паска обійдеться дорожче, ніж домашня.

Вчений Юрій Лупенко повідомляє, що у 2023 році, на відміну від попередніх років, ціна на яйця зросла на рекордні 92% і становила в середньому 68,15 грн (65-75 грн за десяток).

Найдорожчими складовими великоднього кошика традиційно залишаються м'ясні продукти: домашня ковбаса (0,5 кг) – 175 грн (340-400 грн за 1 кг), буженина (0,5 кг) – 219,50 грн (425 -459 грн за 1 кг).

Подорожчало й сало (0,5 кг) – до 110 грн із розрахунку 210-300 грн за 1 кг.

Порівняно з 2022 роком вартість буженини збільшилася на 31%, домашньої ковбаси – на 9,4%, а сала – на 38,4%.

Серед молочних продуктів з кошика найбільше подорожчав твердий сир (0,5 кг) – 189,50 грн (375,00 – 457,50 грн за 1 кг), за ним йде вершкове масло (0,5 кг) – 171,25 грн (68,50-72,38 грн за пачку 200 г).

Ціна хрону (250 г) становитиме 16 грн (14–22 грн) і залежатиме від виробника та смакових складових, також символічна вартість солі (100-150 г) – 2 грн.

Якщо ви хочете додати в кошик овочі та фрукти: помідори, огірки, яблука, червоне вино – її вартість зросте до 1463,28 грн.

За пляшку церковного вина Кагору доведеться заплатити в середньому 120 гривень за пляшку. Її ціна у роздробі стартує від 80 гривень та закінчується 135 гривнями.

Читайте також, скільки коштує спекти паску в 2023 році.

Крім того, ми писали, коли можна пекти паску, а коли не можна.

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