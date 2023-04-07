Украинцам рассказали, во сколько в этом году обойдется пасхальная корзина

Во сколько обойдется пасхальная корзина в 2023 году?

По расчетам ученых Института, в 2023 году традиционные паска, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыры, хрен и соль обойдутся на семью из 4-х человек около 1208,78 грн, т.е. 24,4% дороже, чем в прошлом, когда такой же набор продуктов стоил 972 грн.

Если выпекать дома паски по традиционному рецепту (700 г муки, 6 шт. яиц, 150 гто это обойдется в 169,88 грн за килограмм выпечки.

В прошлом году на приготовление можно было потратить на 26,8% меньше, чем стоимость в этом году.

Как сообщили ученые, это обусловлено резким ростом цен на основные составляющие: яйца (92%), сахар (20,5%), масло сливочное (21,9%) и изюм (16,7%).

Цены на муку и дрожжи остались на уровне прошлогодних. В магазинах и супермаркетах готовая паска обойдется дороже, чем домашняя.

Ученый Юрий Лупенко сообщает, что в 2023 году, в отличие от предыдущих лет, цена на яйца выросла на рекордные 92% и составила в среднем 68,15 грн (65-75 грн за десяток).

Самыми дорогими составляющими пасхальной корзины традиционно остаются мясные продукты: домашняя колбаса (0,5 кг) – 175 грн (340-400 грн за 1 кг), буженина (0,5 кг) – 219,50 грн (425 -459 грн. за 1 кг).

Подорожало и сало (0,5 кг) – до 110 грн. из расчета 210-300 грн. за 1 кг.

По сравнению с 2022 годом стоимость буженины увеличилась на 31%, домашней колбасы – на 9,4%, а сала – на 38,4%.

Среди молочных продуктов из корзинки больше всего подорожал твердый сыр (0,5 кг) - 189,50 грн (375,00 - 457,50 грн за 1 кг), за ним идет сливочное масло (0,5 кг) - 171,25 грн (68,50-72,38 грн. за пачку 200 г).

Цена хрена (250 г) составит 16 грн (14–22 грн) и будет зависеть от производителя и вкусовых составляющих, также символична стоимость соли (100-150 г) – 2 грн.

Если вы хотите добавить в корзину овощи и фрукты: помидоры, огурцы, яблоки, красное вино – ее стоимость вырастет до 1463,28 грн.

За бутылку церковного вина Кагор придется заплатить в среднем 120 гривен за бутылку. Ее цена в рознице стартует от 80 гривен и заканчивается 135 гривнами.