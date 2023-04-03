Коли можна пекти паску, а коли не можна: ці правила потрібно запам'ятати
На Великдень традиційно випікають паски. Це особливий ритуал, до якого залучені майже всі члени сім'ї. Процес випікання паски пов'язаний із багатьма давніми українськими традиціями.
Українці печуть паски в останні дні перед святом і багато хто постійно замислюється, чи правильно вони вибрали день для готування.
Коли можна пекти паску і в які дні не варто займатися цією справою – читайте у матеріалі Styler.
Що символізує паска
Паска символізує круглий хліб, який залишали учні своєму вчителю Христу. Вони залишали йому місце за столом і по центру столу ставили спеціальний круглий хліб. А після Воскресіння Ісус приходив до них на трапезу.
Пізніше такий хліб стали пекти у церквах і назвали його "паскою". Такий хліб став символом того, що на Великдень до кожного християнина додому приходить Господь.
Коли можна пекти паску
Головну великодню випічку можна готувати на Страсному тижні та є лише три дні, які для цього підходять – середа, четвер та субота.
У понеділок та вівторок пекти паски ще рано, а у Страсну п'ятницю – це заборонено. У суботу намагаються всі справи на кухні закінчити до обіду, тому що ввечері люди вирушають із великодніми кошиками на вечірню чи нічну службу.
У Страсну п'ятницю пекти не можна - це день, коли був розіп'ятий Ісус Христос. Християни вважають п'ятницю напередодні Великодня траурним днем і за традицією, цього дня дотримуються найсуворішого посту.
У 2023 році пекти паску можна буде 12, 13 або 15 квітня.
Які важливі правила та традиції потрібно знати
Випікання паски - особливий ритуал, який потрібно проводити у гарному настрої, з чистими думками, з молитвою.
Категорично не можна сваритись, підвищувати голос на кухні під час процесу, а також не можна займатися тістом у поганому настрої.
З давніх часів паску пекли так: у середу ввечері ставили тісто на опару, а рано-вранці в Чистий четвер починали випікати. Якщо пасок було багато - їх пекли усі три дні, у середу, четвер та суботу.
До речі, раніше ми писали про те, які продукти не можна вживати у Страсну п'ятницю.
А також ми розповідали про те, що обов'язково має бути у великодньому кошику.