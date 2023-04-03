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Коли можна пекти паску, а коли не можна: ці правила потрібно запам'ятати

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Понеділок 03 квітня 2023 17:23
Коли можна пекти паску, а коли не можна: ці правила потрібно запам'ятати Коли не можна пекти паски на Великдень (фото: pixabay com)
Автор: Анна Шиканова

На Великдень традиційно випікають паски. Це особливий ритуал, до якого залучені майже всі члени сім'ї. Процес випікання паски пов'язаний із багатьма давніми українськими традиціями.

Українці печуть паски в останні дні перед святом і багато хто постійно замислюється, чи правильно вони вибрали день для готування.

Коли можна пекти паску і в які дні не варто займатися цією справою – читайте у матеріалі Styler.

Що символізує паска

Паска символізує круглий хліб, який залишали учні своєму вчителю Христу. Вони залишали йому місце за столом і по центру столу ставили спеціальний круглий хліб. А після Воскресіння Ісус приходив до них на трапезу.

Пізніше такий хліб стали пекти у церквах і назвали його "паскою". Такий хліб став символом того, що на Великдень до кожного християнина додому приходить Господь.

Коли можна пекти паску

Головну великодню випічку можна готувати на Страсному тижні та є лише три дні, які для цього підходять – середа, четвер та субота.

У понеділок та вівторок пекти паски ще рано, а у Страсну п'ятницю – це заборонено. У суботу намагаються всі справи на кухні закінчити до обіду, тому що ввечері люди вирушають із великодніми кошиками на вечірню чи нічну службу.

У Страсну п'ятницю пекти не можна - це день, коли був розіп'ятий Ісус Христос. Християни вважають п'ятницю напередодні Великодня траурним днем і за традицією, цього дня дотримуються найсуворішого посту.

У 2023 році пекти паску можна буде 12, 13 або 15 квітня.

Які важливі правила та традиції потрібно знати

Випікання паски - особливий ритуал, який потрібно проводити у гарному настрої, з чистими думками, з молитвою.

Категорично не можна сваритись, підвищувати голос на кухні під час процесу, а також не можна займатися тістом у поганому настрої.

З давніх часів паску пекли так: у середу ввечері ставили тісто на опару, а рано-вранці в Чистий четвер починали випікати. Якщо пасок було багато - їх пекли усі три дні, у середу, четвер та суботу.

До речі, раніше ми писали про те, які продукти не можна вживати у Страсну п'ятницю.

А також ми розповідали про те, що обов'язково має бути у великодньому кошику.

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