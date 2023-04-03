Коли можна пекти паску, а коли не можна: ці правила потрібно запам'ятати

Українці печуть паски в останні дні перед святом і багато хто постійно замислюється, чи правильно вони вибрали день для готування.

На Великдень традиційно випікають паски. Це особливий ритуал, до якого залучені майже всі члени сім'ї. Процес випікання паски пов'язаний із багатьма давніми українськими традиціями.

Коли можна пекти паску і в які дні не варто займатися цією справою – читайте у матеріалі Styler.

Що символізує паска

Паска символізує круглий хліб, який залишали учні своєму вчителю Христу. Вони залишали йому місце за столом і по центру столу ставили спеціальний круглий хліб. А після Воскресіння Ісус приходив до них на трапезу.

Пізніше такий хліб стали пекти у церквах і назвали його "паскою". Такий хліб став символом того, що на Великдень до кожного християнина додому приходить Господь.

Коли можна пекти паску

Головну великодню випічку можна готувати на Страсному тижні та є лише три дні, які для цього підходять – середа, четвер та субота.

У понеділок та вівторок пекти паски ще рано, а у Страсну п'ятницю – це заборонено. У суботу намагаються всі справи на кухні закінчити до обіду, тому що ввечері люди вирушають із великодніми кошиками на вечірню чи нічну службу.

У Страсну п'ятницю пекти не можна - це день, коли був розіп'ятий Ісус Христос. Християни вважають п'ятницю напередодні Великодня траурним днем і за традицією, цього дня дотримуються найсуворішого посту.

У 2023 році пекти паску можна буде 12, 13 або 15 квітня.

Які важливі правила та традиції потрібно знати

Випікання паски - особливий ритуал, який потрібно проводити у гарному настрої, з чистими думками, з молитвою.

Категорично не можна сваритись, підвищувати голос на кухні під час процесу, а також не можна займатися тістом у поганому настрої.

З давніх часів паску пекли так: у середу ввечері ставили тісто на опару, а рано-вранці в Чистий четвер починали випікати. Якщо пасок було багато - їх пекли усі три дні, у середу, четвер та суботу.