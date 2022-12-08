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Українцям розповіли, скільки працюватимуть радіо та телебачення в разі блекауту

Для прослуховування FM-хвиль варто мати радіо на батарейках (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Під час відключень світла зазвичай зникає будь-який зв'язок, тому можливості дізнаватися новини з інтернету майже немає.

Проте все ще залишаються радіо та телебачення, які певний час зможуть працювати під час блекауту.

Про це повідомив голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь в ефірі марафону "Єдині новини".

Скільки працюватимуть радіо та телебачення?

За словами чиновника, на сьогодні п'ять радіокомпаній в Україні зарезервовано з терміном роботи до трьох днів, так само й телевізійні канали. Телемарафону також зарезервовано подачу телесигналу на три доби.

Зараз в Україні працюють 82% базових станцій мобільного зв'язку. На тих територіях, які військові вже деокупували, зв'язок відновлюють.

Окрім того, системою безперебійного зв'язку забезпечують "пункти незламності". У такому режимі вони також працюватимуть три доби.

Юрій Щиголь також зазначив, що для прослуховування радіо в стані блекауту потрібен радіоприймач на батарейках.

Які месенджери працюють без інтернету?

Bridgefy

Для реєстрації треба хоч раз зайти з інтернетом, тому краще зробити це заздалегідь. Спілкування в застосунку відбувається за допомогою Bluetooth.

Розпочати діалог можна з тими, хто є у вашому списку контактів і теж використовує Bridgefy.

Застосунок доступний для Android та iOS, але з останнім бувають збої в роботі.

Briarplay

Щоб розпочати користування програмою, введіть своє ім'я та встановіть пароль. Зверніть увагу: якщо ви забудете пароль або видалите додаток, відновити доступ до облікового запису буде неможливо.

Щоб сконтактуватись і додати контакт на відстані, вам буде доступне посилання вашого контакту briar://. Якщо таке отримали ви, вставте його в текстове поле нижче, натисніть "Продовжити" і виберіть, як назвати новий контакт.

Застосунок працює лише для Android.

Раніше ми детально розповідали, як дізнаватися новини, якщо немає стабільного зв'язку або інтернету.

Читайте також, в яких коворкінгах Києва є світло та інтернет.

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