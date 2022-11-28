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У цих коворкінгах Києва є світло, інтернет і тепло: карта

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Київ, Понеділок 28 листопада 2022 12:44
У цих коворкінгах Києва є світло, інтернет і тепло: карта Коворкінги Києва, що забезпечені генераторами і старлінками (фото: freepik.com)
Автор: Василина Копитко

Більшість киян, що працюють віддалено, стикнулися з проблемою, як виконувати роботу при постійних вимкненнях світла та інтернету. Найкращим виходом у цій ситуації стануть коворкінги столиці, що працюють незалежно від міської електроенергії.

Картою закладів Києва із постійним інтернетом та електроживленням поділились у Telegram.

Коворкінги Києва, де є генератори і старлінки

Створили карту коворкінгів, які мають генератори та стабільний інтернет. Серед закладів, що працюють без світла - мережа Creative Quarter, мережа Tech, мережа Regus, Освіторія Хаб, Peremoga та інші.

Актуальність інформації варто перевіряти на сайтах чи сторінках у соцмережах коворкінгів, оскільки графік роботи та умови можуть змінюватись.

Ціни на послуги коливаються у межах 200-600 грн. за денний абонемент.

У цих коворкінгах Києва є світло, інтернет і тепло: карта(Скриншот)

Також радимо переглянути відео, як знайти "Пункти незламності" у разі вимкнення світла та інтернету.

Нещодавно ми ділились списком точок та банкоматів, де можна зняти готівку при відключенні світла.

Читайте також про те, як дізнаватись новини, якщо у вас немає світла та інтернету.

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Київ вимкнення світла