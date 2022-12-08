Украинцам рассказали, сколько будут работать радио и телевидение в случае блекаута

Сколько будут работать радио и телевидение?

По словам чиновника, на сегодняшний день пять радиокомпаний в Украине зарезервированы со сроком работы до трех дней, так же и телевизионные каналы. Телемарафону также зарезервирована подача телесигнала на трое суток.

В настоящее время в Украине работают 82% базовых станций мобильной связи. На тех территориях, которые уже военные деоккупировали, связь восстанавливают.

Кроме того, системой бесперебойной связи обеспечивают "пункты несокрушимости". В таком режиме они также будут работать трое суток.

Юрий Щиголь также отметил, что для прослушивания радио в состоянии блекаута необходим радиоприемник на батарейках.

Какие мессенджеры работают без Интернета?

Bridgefy

Для регистрации нужно хоть раз зайти с Интернетом, поэтому лучше сделать это заранее. Общение в приложении осуществляется с помощью Bluetooth.

Начать диалог можно с теми, кто в вашем списке контактов и тоже использует Bridgefy.

Приложение доступно для Android и iOS, но с последним бывают сбои в работе.

Briarplay

Чтобы начать использование программы, введите свое имя и установите пароль. Обратите внимание: если вы забудете пароль или удалите приложение, восстановить доступ к аккаунту будет невозможно.

Чтобы сконтактироваться и добавить контакт на расстоянии, вам будет доступна ссылка вашего контакта briar://. Если вы получили это, вставьте его в текстовое поле ниже, нажмите "Продолжить" и выберите, как назвать новый контакт.

Приложение работает только для Android.