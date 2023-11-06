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Українцям розповіли, що робити в разі підозри гепатиту A

Що робити при перших проявах гепатиту A (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В деяких областях України почав активно поширюватись вірус гепатиту А. Варто знати, що робити у разі підозри захворювання.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост Національної служби здоров'я у Telegram.

Які симптоми захворювання

Лікарі кажуть, що гепатит A вражає печінку та може мати як легкий, так і тяжкий перебіг. Вірус передається внаслідок вживання забруднених харчів або води, через недотримання особистої гігієни. 

Серед основних симптомів виділяють:

  • слабкість
  • підвищена температура
  • діарея
  • блювота
  • пожовтіння шкіри й білків очей

Важливо пам'ятати, що лише лікар може підтвердити діагноз гепатиту A і надати рекомендації щодо лікування. У разі підозри хвороби потрібно звертатись до сімейного лікаря - якщо симптоми не становлять загрози для життя та здоров’я.

В лікарню невідкладної допомоги потрібно звертати, якщо симптоми спричинили невідкладний стан. 

Сімейний лікар призначить необхідні обстеження для підтвердження діагнозу. За електронним направленням усі вони будуть безоплатними для пацієнтів.

Також це стосується і стаціонарного лікування в тих закладах, які мають договір із НСЗУ на стаціонарну допомогу.

Поради щодо профілактики захворювання

Дотримання гігієни під час приготування їжі, як миття овочів і фруктів перед їжею, допоможе запобігти передачі вірусу через їжу. Щоб уникнути захворювання, варто дотримуватись таких порад:

  • не бутильовану воду слід обов’язково кип’ятити перед вживанням
  • ретельне миття рук з милом і теплою водою після відвідування туалету, перед їдою і після контакту зі сміттям
  • не можна пити з однієї склянки з іншою людиною, "куштувати" страви з її тарілки, використовувати одну ложку, виделку

Вакцини проти гепатиту A в Україні не входять до переліку безоплатних щеплень, однак їх можна купити в аптеках. Особливо важливо отримати щеплення проти гепатиту A дорослим, які працюють у закладах громадського харчування та підприємствах харчової промисловості, водоочисних та каналізаційних спорудах.

Раніше ми повідомляли, що гепатит А зафіксували вже в п'яти областях України.

Також ми писали, де в Києві зробити щеплення і скільки це коштує.

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Гепатит А