Гепатит А зафіксували вже в п'яти областях України
Гепатит A виявили вже в п'яти областях України. Нові випадки зокрема були зафіксовані в Дніпропетровській та Закарпатській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" та місцеві ЗМІ Дніпропетровської області.
Директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОВА Анатолій Пшеничний повідомив, що від початку 2023-го року на Закарпатті виявили 125 випадків захворювання.
"Зараз назвати це спалахом не можна, адже підстав для цього немає. Спалах - це коли зареєстровано 3-5 випадків в одному середовищі, в одній сім’ї, колективі чи класі", - зазначив Пшеничний.
Водночас в Дніпропетровській області зареєстровано вже 32 випадки. Це стало відомо під час пресконференції з представниками Дніпропетровського обласного центру контролю і профілактики хвороб, яка пройшла у Павлограді за участі місцевих спеціалістів.
"Сьогодні в тих зразках води, які ми досліджували, ми не виявили гепатиту А, але ми продовжуємо подальший моніторинг", - сказав спеціаліст.
Ситуація з гепатитом A в Україні
Вчора ми повідомляли, що гепатит також виявили в Тернопільській області.
До цього подібні випадки зафіксували спочатку на Вінниччині, а потім - і на Прикарпатті.
Станом на вчора (у сукупності по трьох областях) до лікарень з гепатитом А госпіталізовано 120 людей. На Вінниччині навіть оголосили режим НС через спалах гепатиту А (111 госпіталізованих хворих).
Докладніше про ситуацію та чи є загроза для Києва - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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