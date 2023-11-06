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Украинцам рассказали, что делать в случае подозрения гепатита A

Что делать при первых проявлениях гепатита A (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В некоторых областях Украины начал активно распространяться вирус гепатита А. Следует знать, что делать при подозрении заболевания.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Национальной службы здоровья в Telegram.

Какие симптомы заболевания

Врачи говорят, что гепатит A поражает печень и может иметь как легкое, так и тяжелое течение. Вирус передается вследствие употребления загрязненных продуктов или воды из-за несоблюдения личной гигиены.

Среди основных симптомов выделяют:

  • слабость
  • повышенная температура
  • диарея
  • рвота
  • пожелтение кожи и белков глаз

Важно помнить, что только врач может подтвердить диагноз гепатита A и дать рекомендации по лечению. В случае подозрения болезни следует обращаться к семейному врачу - если симптомы не представляют угрозы для жизни и здоровья.

В больницу неотложной помощи нужно обращать, если симптомы вызвали неотложное состояние.

Семейный врач назначит необходимые обследования для подтверждения диагноза. По электронному направлению все они будут безвозмездными для пациентов.

Также это касается и стационарного лечения в учреждениях, имеющих договор с НСЗУ на стационарную помощь.

Советы по профилактике заболевания

Соблюдение гигиены во время приготовления пищи, как мытье овощей и фруктов перед едой, поможет предотвратить передачу вируса через пищу. Чтобы избежать заболевания, следует следовать следующим советам:

  • не бутылированную воду следует обязательно кипятить перед употреблением
  • тщательное мытье рук с мылом и теплой водой после посещения туалета, перед едой и после контакта с мусором
  • нельзя пить из одного стакана с другим человеком, "пробовать" блюда из его тарелки, использовать одну ложку, вилку

Вакцины против гепатита A в Украине не входят в список бесплатных прививок, однако их можно купить в аптеках. Особенно важно получить прививки против гепатита A взрослым, работающим в общепитах и предприятиях пищевой промышленности, водоочистных и канализационных сооружениях.

Ранее мы сообщали, что гепатит А зафиксировали уже в пяти областях Украины.

Также мы писали, где в Киеве сделать прививку и сколько это стоит.

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Гепатит А