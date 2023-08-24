Українцям розповіли, що робити, якщо не встигли вчасно забрати паспорт

Оформлення документів в Україні займає небагато часу. Однак, з різних причин, не завжди виходить забрати паспорт у вказаний час. Тому варто знати, скільки часу зберігаються готові документи.

Про це повідомляє Урядовий портал .

Правила отримання документа

Зокрема, громадяни, які вимушено виїхали за кордон через активні бойові дії, мають можливість отримати вже виготовлені документи.

Зараз працює механізм пересилання паспортів від одного територіального підрозділу міграційної служби до будь-якого в іншому регіоні України, а також через МЗС України до закордонних дипломатичних установ і розміщених за кордоном представництв Центру обслуговування громадян "Паспортний сервіс".

Для того, щоб отримати за кордоном паспорт, необхідно:

звернутися до закордонної дипломатичної установи України з заявою про отримання у країні перебування закордонного паспорта або внутрішнього паспорта у вигляді ID-карти

заява має бути адресована тому територіальному підрозділу ДМС в Україні, в якому цей документ оформлявся

забрати паспорт потрібно особисто у дипломатичній установі. Документ для дітей віком до 16 років може отримати законний представник

Доставка документа до установи здійснюється засобами дипломатичної пошти та складає від 3-х місяців.

Додамо, що термін зберігання документів у Центрах надання адміністративних послуг такий:

закордонний паспорт - 1 місяць

ID-картка - 3 місяці

Після закінчення цих термінів оформлені документи передають до підрозділу міграційної служби для подальшого зберігання.

Як оформити паспорт України за кордоном

Для цього потрібно звернутися до підрозділу державного підприємства "Документ".

Підрозділ працює не лише на території України, а й у Польщі, Туреччині, Німеччині, Чехії, Іспанії та Словаччині.

Однак громадяни від 18 років, які досі не отримували паспорта, можуть оформити його лише за наявності документів із фотографією. Це може бути український закордонний паспорт.

Щоб отримати ID-картку громадянина України, потрібно подати письмову заяву до ДП "Документ".

У заяві вкажіть про необхідність надсилання паспорта з територіального підрозділу ДМС, який здійснював його оформлення, до організації його видачі за кордоном.