Украинцам рассказали, что делать, если не успели вовремя забрать паспорт
Оформление документов в Украине занимает немного времени. Однако по разным причинам не всегда получается забрать паспорт в указанное время. Поэтому следует знать, сколько времени хранятся готовые документы.
Об этом сообщает Урядовий портал.
Правила получения документа
В частности, граждане, вынужденно выехавшие за границу из-за активных боевых действий, имеют возможность получить уже сделанные документы.
Сейчас работает механизм пересылки паспортов от одного территориального подразделения миграционной службы в любое в другом регионе Украины, а также через МИД Украины в зарубежные дипломатические учреждения и размещенные за границей представительства Центра обслуживания граждан "Паспортний сервіс".
Для того, чтобы получить за границей паспорт, необходимо:
- обратиться в заграничное дипломатическое учреждение Украины с заявлением о получении в стране пребывания загранпаспорта или внутреннего паспорта в виде ID-карты
- заявление должно быть адресовано тому территориальному подразделению ГМС в Украине, где этот документ оформлялся
- забрать паспорт нужно лично в дипломатическом учреждении. Документ для детей младше 16 лет может получить законный представитель
Доставка документа в учреждение осуществляется средствами дипломатической почты и составляет от 3-х месяцев.
Добавим, что срок хранения документов в Центрах предоставления административных услуг такой:
- загранпаспорт - 1 месяц
- ID-карта - 3 месяца
По истечении этих сроков оформленные документы передают в подраздел миграционной службы для дальнейшего хранения.
Как оформить паспорт Украины за границей
Для этого следует обратиться в подразделение государственного предприятия "Документ".
Подразделение работает не только на территории Украины, но и в Польше, Турции, Германии, Чехии, Испании и Словакии.
Однако граждане от 18 лет, которые до сих пор не получали паспорта, могут оформить его только при наличии документов с фотографией. Это может быть украинский загранпаспорт.
Чтобы получить ID-карту гражданина Украины, нужно подать письменное заявление в ГП "Документ".
В заявлении укажите о необходимости отправки паспорта из территориального подразделения ГМС, которое осуществляло его оформление, в организацию его выдачи за границей.
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