Что делать при утрате или просрочке документов во время войны: где и как их восстановить

Украинцы во время войны столкнулись с ситуацией, когда документы были утеряны, уничтожены или просрочены. Многих спасло наличие приложения "Дія" в смартфонах с электронным дубликатом паспорта и других важных документов. Однако сейчас бумажный документ может понадобиться для выезда за границу или других важных дел.

Как обращаться за восстановлением или продолжением срока документов, рассказали юристы Бесплатной правовой помощи.

Куда обращаться для восстановления документов

Утерянные или уничтоженные документы вам помогут восстановить в территориальных органах Государственной миграционной службы Украины (ГМС).

Если вы потеряли паспорт гражданина Украины или другой документ, который удостоверяет личность, то можете воспользоваться:

Заграничным паспортом

Водительским удостоверением

Цифровыми документами в "Дія".

По Закону Украины "О Едином государственном демографическом реестре и документах, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус", для идентификации на территории Украины граждане, у которых утрачены или уничтожены документы, могут использовать е-паспорт и е-паспорт для выезда за границу, сформированные средствами мобильного приложения "Дія".

У документов истек срок действия

Не паникуйте. Если у заграничного паспорта истек срок действия, его продолжат на 5 лет. И в заграничный паспорт сейчас снова вклеивают фотографии детей.

Удостоверение водителя, а также свидетельства на регистрацию транспортных средств будут действовать на территории Украины даже после окончания срока их действия.

Если вы потеряли ID-карту или бумажный паспорт, паспорт в "Дія" имеет такую же юридическую силу.

Как оформить новый паспорт

Нужно обратиться в ЦНАП или ГМС Украины и предоставить необходимые документы для обмена паспорта:

1. Паспорт, который нужно обменять

2. Документы, которые подтверждают обстоятельства, в связи с которыми паспорт подлежит обмену

3. Удостоверение о взятии на учет бездомных лиц (для бездомных лиц)

4. Справку о взятии на учет внутренне перемещенных лиц (для ВПЛ)

5. Документ, который удостоверяет лицо законного представителя/уполномоченного лица и документ, который подтверждает полномочия лица как законного представителя/уполномоченного лица

6. Документы, которые подтверждают оплату административного сбора, или оригинал документа об освобождении от его оплаты.

Оригинал документа об освобождении от отплаты административного сбора возвращается заявителю, а к заявлению-анкете прилагается его копия, заверенная работником территориального органа/подразделения ГМС, уполномоченного лица путем проставления отметки "Согласно оригиналу" и подписи с указанием его инициалов, и даты.

7. Документы, подтверждающие сведения для внесения дополнительной информации в бесконтактный электронный носитель и в паспорт (при наличии таких документов):

- о месте жительства - справка органа регистрации установленного образца

- о рождении детей - свидетельство о рождении

- о браке и расторжении брака - свидетельство о браке, свидетельство о браке, решение суда о расторжении брака, вступившее в законную силу и выданный компетентными органами

- об изменении имени - свидетельство об изменении имени, свидетельство о рождении, свидетельство о браке, о расторжении брака

- справку о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика из Государственного реестра физических лиц-налогоплательщиков или уведомление об отказе от его принятия

8. Одну фотографию размером 10х15 для внесения оцифрованного образца лица путем сканирования с применением средств Реестра - для оформления паспорта лицу, которое не может передвигаться самостоятельно в связи с длительным расстройством здоровья, подтвержденное медицинским заключением.

Или лицу, которое отбывает наказание в учреждение исполнения наказаний, или находящийся на длительном стационарном лечении (при необходимости).

Как продлить срок действия загранпаспорта

На период действия военного положения и в течении одного года со дня его прекращения или отмены пересекать государственную границу граждане Украины могут в пунктах пропуска через государственную границу и пунктах контроля - на основании паспорта гражданина Украины для выезда за границу, срок действия которого продлен.

Также дети могут пересекать границу на основании паспорта гражданина Украины для выезда за границу их законных представителей, в которые внесена информация о ребенке.

Информацию о продлении срока действия загранпаспорта вносят на основании заявления лица или его законного представителя, а также имеющегося загранпаспорта. Для этого нужно обратиться в ближайшее отделение ГМС по месту обращения. Информацию вносят в тот же день, бесплатно.

Нужны будут: паспорт гражданина Украины для выезда за границу и заявление о продлении срока действия загранпаспорта.

Стоит отметить, что продлить срок действия загранпаспорта, который был ранее уже продлен - будет невозможно.