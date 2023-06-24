Якими будуть оновлені паспорти-книжечки, і кому їх видаватимуть

Паспорти-книжечки в Україні діють паралельно з ID-паспортами. При отриманні нового документу вам видадуть пластик, але ви можете паралельно отримати й паперовий варіант. Щоправда, для цього треба буде повозитися, та й сам бланк паспорта скоро виглядатиме дещо інакше.

Що про це відомо - в матеріалі Styler далі.

Що не так зі старими паспортами, і як отримати книжечку

Дійсно в Україні можна отримати й паспорти-книжечки, проте в них є один недолік.

У такому документі інформацію про громадянина, його місце реєстрації та місце видачі документа вказують як державною, так і російською мовами.

При необхідності заміни чи отримання нового паспорту, вам видадуть біометричний, тобто ID-картку.

Якщо ви хочете мати ще й паперовий варіант зразка 1994 року, треба буде звернутися до суду з позовом в порядку адміністративного судочинства про зобов'язання Державної міграційної служби оформити та видати паспорт громадянина України зразка 1994 року та отримати рішення суду.

Книжечки видаватимуть, але їх планують оновити

На початку травня 2023 про необхідність внесення змін до паспорта старого зразка заявив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Він розповів, що рекомендуватиме Верховній раді внести зміни до положення про паспорт громадянина України, аби той містив лише державну мову. За словами мовного омбудсмена, важливу ініціативу вже підтримали у профільному комітеті Парламенту.

"Я оприлюднив річний публічний звіт, як це передбачено законом. Згадав про те, що є проблема зі зразками паспортів", - розповів Кремінь, пише ТСН.

За його словами, у звіті міститься рекомендація Кабміну забезпечити внесення змін до Тимчасового порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06.06.2019 № 456 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.06.2019 за № 620/33591) та скасувати вимогу внесення відомостей російською мовою на другій сторінці паспорта громадянина України зразка 1994 року (у формі книжечки) як таку, що не відповідає положенням Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Тарас Кремінь зазначив, що зараз не йдеться про те, що біометричні та паспорти у формі книжечки, які є на руках у населення, будуть визнані недійсними. За його словами, у країні є випадки, коли українці через релігійні переконання та за рішенням суду отримують паспорти-книжечки.

Мова йде лише про те, що з бланку повністю приберуть російську мову і інформація про громадянина України не буде дублюватися мовою ворога.

Це нововведення мало бути ще 2019-го року, коли набув чинності закон про мову. Але з певних причин інновацію не впровадили.