Українцям розповіли, що робити, коли оператори мобільного зв'язку безпідставно списують гроші

Майже кожен громадянин України є користувачем послуг мобільного зв’язку та інтернету. Без цих послуг важко уявити життя сучасної людини. Проте досить часто виникають ситуації, коли "нарахування або списання" коштів стає несподіванкою для абонентів.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост Держпродспоживслужби в Facebook.
Під час замовлення телекомунікаційних послуг, що передбачені Правилами надання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 295, споживач має право на:
Пунктом 16 частини першої статті 107 Закону України "Про електронні комунікації" передбачено, що електронні комунікаційні послуги, що надаються анонімно, розшифруванню не підлягають.
Споживач має право на подання звернень (скарг) щодо надання електронних комунікаційних послуг постачальнику, регуляторному органу та іншим органам державної влади.
Зокрема, якщо є підстави вважати, що списання коштів сталося неправомірно, а претензії ігноруються суб’єктом господарювання, то людина має право подати скаргу до територіального органу Держпродспоживслужби за місцем проживання.
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