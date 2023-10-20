Украинцам рассказали, что делать, когда операторы мобильной связи безосновательно списывают деньги

Что следует знать

При заказе телекоммуникационных услуг, предусмотренных Правилами предоставления телекоммуникационных услуг, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 11.04.2012 № 295, потребитель имеет право на:

бесплатное получение от оператора, провайдера информации о содержании, качестве, стоимости и порядке предоставления услуг

получение сведений о предоставленных услугах

ограничение оператором потребителя к отдельным видам услуг на основании его собственного письменного заявления

возврат от оператора неиспользованной доли средств в случае отказа от услуг

отказ от телекоммуникационных услуг в порядке, установленном договором

отказ от оплаты телекоммуникационной услуги, которую они не заказывали

получение сведений о возможности и порядке отказа от заказанной услуги

обжалование неправомерных действий оператора путем обращения в суд

Пунктом 16 части первой статьи 107 Закона Украины "Об электронных коммуникациях" предусмотрено, что что электронные коммуникационные услуги, предоставляемые анонимно, расшифровке не подлежат.

Что делать, если средства списали неправомерно

Потребитель имеет право на предоставление обращений (жалоб) по предоставлению электронных коммуникационных услуг поставщику, регуляторному органу и другим органам государственной власти.

В частности, если есть основания полагать, что списание средств произошло неправомерно, а претензии игнорируются предприятием, то человек имеет право подать жалобу в территориальный орган Госпотребпотребслужбы по месту жительства.