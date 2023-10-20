Українцям розповіли, що робити, коли оператори мобільного зв'язку безпідставно списують гроші

Майже кожен громадянин України є користувачем послуг мобільного зв’язку та інтернету. Без цих послуг важко уявити життя сучасної людини. Проте досить часто виникають ситуації, коли "нарахування або списання" коштів стає несподіванкою для абонентів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост Держпродспоживслужби в Facebook.