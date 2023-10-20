Украинцам рассказали, что делать, когда операторы мобильной связи безосновательно списывают деньги

Практически каждый гражданин Украины является пользователем услуг мобильной связи и интернета. Без этих услуг сложно представить жизнь современного человека. Однако довольно часто возникают ситуации, когда "начисление или списание" средств становится неожиданностью для абонентов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Госпродпотребслужбы в Facebook.