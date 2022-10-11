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Українцям розповіли, коли подешевшають яйця

Фото: Коли в Україні зменшиться ціна на яйця (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В Україні останнім часом ціна на яйця побила усі рекорди. За десяток відборних яєць просять 60 гривень, вартість продукту з літа підскочила майже вдвічі.

Коли популярний товар подешевшає, розповіли у Міністерстві аграрної політики.

Як змінювалася ціна на яйця

Так, на початок повномасштабного вторгнення Росії у січні-лютому 2022 року вартість яєць в Україні (за 10 шт.) склала близько 35 грн.

У травні-червні ціна на них впала нижче за собівартість – до 16,5-17 грн. У липні-серпні вона дещо вирівнялася, але все ж таки залишалася на рівні собівартості і склала 25,5-26 грн.

У вересні вона почала знову зростати, протягом місяця повернувшись і навіть досягнувши довоєнної позначки 30 грн. У жовтні вона збільшилась порівняно з вереснем ще на 23,5%.

Чому подорожчали яйця

Ціни зростали з кількох причин. По-перше, сезонність. Влітку кури краще несуться і є багато продукції.

По-друге, через бойові дії припинили свою діяльність і значно скоротили виробництво ціла низка підприємств.

По-третє, через стрімке падіння цін влітку нижче за собівартість в Україні різко скоротилося поголів'я курей, яке поки не відновилося в необхідній кількості. Також, в умовах війни було частково призупинено інкубацію яйця для отримання молодняку ​​птиці.

Коли впадуть ціни

Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький прогнозує, що вже наприкінці жовтня – на початку листопада ціна піде на спад. За його словами, наприкінці жовтня вартість яєць вийде на довоєнний рівень.

Як ми писали раніше, ціни на продукти з початку року зросли більш ніж на чверть.

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Ціни на продукти