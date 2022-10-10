ua ru
Пн, 10 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ціни на продукти з початку року зросли більш ніж на чверть: що дорожчає найшвидше

Новость на русском →
Україна, Понеділок 10 жовтня 2022 15:49
Ціни на продукти з початку року зросли більш ніж на чверть: що дорожчає найшвидше Фото: за гривню можна купити на чверть менше продуктів, ніж наприкінці минулого року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середні ціни на продукти харчування у вересні 2022 року, порівняно з груднем минулого року, зросли 27,4%. Це вище за загальну інфляцію в Україні, яка склала 21,8%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, серед продуктів найбільше подорожчали фрукти - на 75,9%, овочі - на 42,0%, риба та рибопродукти - 37,6%, цукор - на 32,5% хліб та хлібопродукти - на 28,9% %, макаронні вироби - на 25,8%.

Окрім того, олія подорожчала на 19,9%, м'ясо та м'ясопродукти - на 19,8%, хліб - на 17,2%, сир та сир - на 16,4%, соняшникова олія - на 14,0%, молоко на 10,5%, яйця - 1,8%.

Ціни на продукти з початку року зросли більш ніж на чверть: що дорожчає найшвидше

Нагадаємо, у річному вимірі (до вересня 2021 року) інфляція в Україні прискорилася до 24,6%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни на продукти
NEWS
У Росії все більше сумніваються у перемозі і безпосередньо критикують Путіна, - ISW
У Росії все більше сумніваються у перемозі і безпосередньо критикують Путіна, - ISW
DAILY
Азійський козир. Чи можуть Китай та Індія натиснути на РФ і чому вони зволікають
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Азійський козир. Чи можуть Китай та Індія натиснути на РФ і чому вони зволікають