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Украинцам рассказали, когда подешевеют яйца

Фото: Когда в Украине снизится цена на яйца (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В Украине в последнее время цена на яйца побила все рекорды. За десяток отборыіх яиц просят 60 гривен, стоимость продукта с лета подскочила почти в два раза.

Когда популярный товар подешевеет, рассказали в Министерстве аграрной политики.

Как менялась цена на яйца

Так, к началу полномасштабного вторжения России в январе-феврале 2022 года стоимость яиц в Украине (за 10 шт.) составила около 35 грн.

В мае-июне цена на них упала ниже себестоимости – до 16,5-17 грн. В июле-августе она несколько выровнялась, но все же оставалась на уровне себестоимости и составила 25,5-26 грн.

В сентябре она начала снова расти, в течение месяца вернувшись и даже достигнув довоенной отметки в 30 грн. В октябре она увеличилась по сравнению с сентябрем еще на 23,5%.

Почему подорожали яйца

Цены росли по нескольким причинам. Во-первых, сезонность. Летом куры лучше несутся и есть много продукции.

Во-вторых, из-за боевых действий прекратили свою деятельность и значительно сократили производство целый ряд предприятий.

В-третьих, из-за стремительного падения цен летом ниже себестоимости в Украине резко сократилось поголовье кур, которое пока не восстановилось в необходимом количестве. Также, в условиях войны была частично приостановлена ​​инкубация яйца для получения молодняка птицы.

Когда упадут цены

Первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий прогнозирует, что уже в конце октября - начале ноября цена пойдет на убыль. По его словам, в конце октября стоимость яиц выйдет на двоенный уровень.

Как мы ранее писали, цены на продукты с начала года выросли более чем на четверть.

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Цены на продукты