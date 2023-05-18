Украинцам рассказали, когда подешевеет рекордно подорожавший лук
Цена на лук в Украине в этом году побила все рекорды. Так дорого овощ еще никогда не стоил. Как оказалось, высокие цены на овощи проблема не только нашей страны, а и мирового масштаба.
Когда же наконец-то подешеет лук рассказала "Громадському" президент Ассоциации производителей чеснока, представительница нидерландской компании по выращиванию лука Gourmet Юлианна Мусса.
Почему лук так подорожал
Эксперт отметила, что среди причин подорожания лука - погода, уменьшение площадей из-за войны, нарушение логистики и оккупация части Херсонской области, где выращивали больше всего этого овоща.
"В начале полномасштабной войны я стала консультанткой в компании, где лук и чеснок выращивает четвертое поколение владельцев. В прошлом году в Нидерландах высеяли меньше лука, потому что страны Африки решили сами выращивать лук и отказались покупать у них", - сообщила Мусса.
По ее словам, из-за засушливого лета в Нидерландах не было урожая лука, отсюда возник дефицит в Европе. Также овощ поставлял в Еропу Пакистан, где произошло сильное наводнение, и урожай не собрали.
Когда подешевеет лук
По прогнозам, лук будет по 20-25 гривен, когда украинские фермеры соберут урожай, то есть осенью.
"В этом году посеяли лук даже в Закарпатье, в Черниговской и Одесской областях. Крупные предприятия через месяц-полтора начнут поставки. И зеленый лук уже есть – это уменьшает спрос на репчатый. Такого дефицита, как в этом году, не будет", – объяснила эксперт.
Такой космической цены на овощ, как 60 гривен за кг - уже не будет.
"10-15 гривен лук не будет стоить – выросли зарплаты, стоимость посадочного материала, дизеля. Но и 50 гривен тоже не будет. Лук будет по 23-25 гривен за килограмм", - резюмировала Юлианна.
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