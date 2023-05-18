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Украинцам рассказали, когда подешевеет рекордно подорожавший лук

Новина українською →
Четверг 18 мая 2023 08:56
Украинцам рассказали, когда подешевеет рекордно подорожавший лук Фото: Когда в Украине упадет в цене лук (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Цена на лук в Украине в этом году побила все рекорды. Так дорого овощ еще никогда не стоил. Как оказалось, высокие цены на овощи проблема не только нашей страны, а и мирового масштаба.

Когда же наконец-то подешеет лук рассказала "Громадському" президент Ассоциации производителей чеснока, представительница нидерландской компании по выращиванию лука Gourmet Юлианна Мусса.

Почему лук так подорожал

Эксперт отметила, что среди причин подорожания лука - погода, уменьшение площадей из-за войны, нарушение логистики и оккупация части Херсонской области, где выращивали больше всего этого овоща.

"В начале полномасштабной войны я стала консультанткой в ​​компании, где лук и чеснок выращивает четвертое поколение владельцев. В прошлом году в Нидерландах высеяли меньше лука, потому что страны Африки решили сами выращивать лук и отказались покупать у них", - сообщила Мусса.

По ее словам, из-за засушливого лета в Нидерландах не было урожая лука, отсюда возник дефицит в Европе. Также овощ поставлял в Еропу Пакистан, где произошло сильное наводнение, и урожай не собрали.

Когда подешевеет лук

По прогнозам, лук будет по 20-25 гривен, когда украинские фермеры соберут урожай, то есть осенью.

"В этом году посеяли лук даже в Закарпатье, в Черниговской и Одесской областях. Крупные предприятия через месяц-полтора начнут поставки. И зеленый лук уже есть – это уменьшает спрос на репчатый. Такого дефицита, как в этом году, не будет", – объяснила эксперт.

Такой космической цены на овощ, как 60 гривен за кг - уже не будет.

"10-15 гривен лук не будет стоить – выросли зарплаты, стоимость посадочного материала, дизеля. Но и 50 гривен тоже не будет. Лук будет по 23-25 ​​гривен за килограмм", - резюмировала Юлианна.

Как мы ранее писали, в Украине упали цены на яйца.

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