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Дешевше вже нікуди. Ціна цього овочу в Україні знизилася до 4 гривень

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Четвер 13 квітня 2023 10:42
Дешевше вже нікуди. Ціна цього овочу в Україні знизилася до 4 гривень Фото: В Україні суттєво подешевшали буряки (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні вартість буряків побила антирекорд. Так, оптові ціни на овоч досягли 4-6 гривень.

Про це повідомляють аналітики East Fruit.

Чому падають ціни на буряки

Так, аналітики повідомляють, що відпускні ціни на столові буряки в Україні вже набагато нижчі за минулорічні та продовжують падати.

Настільки різке зниження цін стало величезним ударом для українських фермерів, які й так зазнали рекордних збитків внаслідок військових дій в основних регіонах вирощування овочів борщового набору.

Зазначається, що з 10 квітня ціни на столові буряки на українському ринку знизилися в середньому на 17%.

Сьогодні оптові ціни на ці коренеплоди варіюються в діапазоні 4-6 грн/кг ($0,11-0,16/кг) залежно від якості та обсягу партії.

При цьому слід зазначити, що на такі цінові корекції українські виробники змушені навіть в умовах стрімкого скорочення якісної продукції.

Виробники кажуть, що причиною такої цінової ситуації є стриманий попит на столові буряки, тоді як якість цих коренеплодів у сховищах стрімко погіршується. В умовах, що склалися, столовий буряк в Україні вже коштує в середньому в 1,6 рази дешевше, ніж у першій половині квітня 2022 року.

В українських магазинах ціна на буряки стартує від 9 гривень за кілограм.

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