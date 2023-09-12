Украинцам рассказали, в каких местах часто навязывают ненужные услуги: способы защиты

В любой сфере есть дополнительные услуги, но лучше всего, когда они бесплатны и носят чисто добровольный характер. Однако, когда человек вдобавок получает комплекс ненужных продуктов - вызывает настоящий шок.

В каких месяцах чаще всего навязывают ненужные услуги, сообщили в Telegram -канале "Захист прав споживачів".

Когда навязывают услуги

Навязывание дополнительных платных услуг потребителю достаточно распространено в современном мире. Есть сферы, где чаще всего делают предложения, от которых сложно отказаться:

павязывание банковских услуг (выдача зарплатной или пенсионной карты вместе с кредитной)

при оформлении кредита сотрудник банка заставляет приобрести несколько дополнительных пакетов услуг, например страховку жизни и здоровья. Вам обещают возможность отказаться от лишних услуг позже, а затем не принимают заявление на отказ

при покупке страховки на авто, вам настоятельно рекомендуют застраховать собственную жизнь и здоровье

покупая бытовую технику, вы получаете предложение настроить ее прямо в магазине за вознаграждение

при оплате услуг ЖКХ требуют определенную сумму "за обслуживание" - при том, что вы никакими дополнительными услугами не пользовались

Как людей заставляют купить ненужные услуги

Часто это делают, когда грамотно используются слабые стороны человеческой натуры:

лень - потребитель, как правило, не утруждает себя чтением больших и заведомо неинтересных текстов. Это может быть как договор о предоставлении банковских услуг, так и инструкция по бытовой технике

доверчивость - у менеджера всегда готовы "истории из жизни" о пользе подобного приобретения

нерешительность - когда нечестные намерения вполне понятны, но нежелание вступать в конфликт оказывается сильнее

В каких месяцах быть внимательными

Есть определенные места, где нужно быть особенно внимательными, а именно:

в банках

с сотовыми операторами (особенно если вам звонит представитель оператора и предлагает сменить тариф)

со страховыми компаниями, автосалонами

в медицинских учреждениях (не только в платных клиниках, но и в обычной поликлинике врач тоже может попытаться предложить вам купить дополнительную услугу)

Как избежать навязывания услуг

Следует внимательно читать документы и дополнения к ним, особенно классический коварный мелкий шрифт.

Никогда не заключайте сделку под влиянием внезапно возникшего предложения. Продавец вас может торопить и говорить: "только сегодня", "только сейчас", "нужно чем быстрее". Однако это свидетельствует лишь о том, что сделка может быть не совсем честной.

Если договоры сложные, не надейтесь на свои силы, обратитесь к юристу для подписания бумаг.

Следует помнить, что вы можете отказаться от предложенных условий договора. Не стесняйтесь пользоваться этим правом, если вас что-то не устраивает.

Проверяйте заранее репутацию фирмы-продавца, читайте отзывы. На месте уточняйте непонятные моменты.

Как защитить свои права

Согласно Закону Украины "Про захист прав споживачів", поставщик услуги обязан своевременно и полностью проинформировать вас о предстоящей покупке.

Вместе с тем поставщик услуг не имеет права заставлять вас покупать товар, как необходимое дополнение к тому, что вы уже приобрели. Все убытки, понесенные человеком, должны быть возмещены.

Однако, если ненужная услуга уже куплена, вы имеете право не только отказаться от нее, но и полностью возместить свои убытки.

Составьте в двух экземплярах претензию, она пишется в произвольной форме с указанием ваших контактов, номера договора, перечня навязанных услуг, требованием возместить расходы.

Один экземпляр отнесите в магазин лично и проследите, чтобы на нем была поставлена отметка о том, что претензия принята.

Если в течение 30 дней никто не вышел на связь, следует написать жалобу в Госпродпотребслужбу или ее территориальный орган.