Що робити, коли охоронець в магазині змушує платити за товар, який пошкодили не ви

В Україні громадяни повинні знати свої права, щоб захистити себе у певних ситуаціях. Якщо у магазині охоронець змушує вас заплатити за товар, який пошкодили не ви, то варто знати, що робити.

Чи треба платити за розбитий товар у магазині - читайте в матеріалі нижче .

Що потрібно знати

В Україні, відповідно до законодавства, за ризик випадкового знищення та псування майна несе його власник.

Не потрібно поспішати платити за розбитий товар у магазині, оскільки закон в Україні на боці споживачів.

Згідно зі статтею 323 Цивільного кодексу України за ризик випадкового знищення та псування майна несе його власник, якщо інше не встановлено договором або законом. Адже покупець - не власник, поки не заплатить за товар.

Також в ч. 2 ст. 17 Закону України "Про захист прав споживачів" передбачено, що продавець зобов’язаний всіляко сприяти споживачеві у вільному виборі продукції та форм її оплати. Відповідно до цієї норми забороняється примушувати споживача купувати продукцію неналежної якості або непотрібного йому асортименту.

Чи має право охоронець змушувати платити за товар

Варто знати, що охоронці не мають права говорити, що вам робити з товарами. Тому з приводу товарів необхідно розмовляти тільки з продавцями магазину.

Якщо вас змушують оплатити зіпсований товар - це грубе порушення багатьох статей Закону України. Тому варто звертатись до правоохоронних органів.

Головне у цій ситуації зберігати спокій. До того ж товару із зіпсованою упаковкою не має бути в магазині, вимагай перегляд камер спостереження. Якщо не допомагає - викликай поліцію.

У випадку, якщо працівники закладу наполягають на вині покупця, то її потрібно спершу довести у суді.

Самостійно стягувати такі виплати працівники магазину не мають права, а тільки зафіксувати факт пошкодження свого майна.

Відшкодування коштів за пошкоджений або знищений товар здійснюється виключно в судовому порядку. Магазин у суді має довести, що покупець зробив це навмисно.

Чи може охоронець перевіряти особисті речі

Якщо до вас підійшов власник закладу, директор, охоронець чи продавець з такою вимогою - вимагайте пред’явити документи, які є підставою для обшуку, адже таких повноважень вони не мають.

Однак, якщо в охоронців виникають сумніви чи підозри щодо людини, то вони мають слідкувати за товаром у торговельній залі, а також за діями покупця стосовно цього товару за допомогою камер спостереження.

Охоронець має право викликати поліцію за умови, якщо:

на виході з супермаркету спрацювала рамка

камери стеження зафіксували, що покупець щось викрав

покупці помітили крадія і повідомили про це охоронця

Важливо пам'ятати, що вимагаючи провести обшук речей покупця без його згоди та без залучення поліції, охоронець порушує закон. Відповідно до статті 29 Конституції України та статті 289 Цивільного кодексу України кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність.