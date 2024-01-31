Як перевірити, чи є ви у реєстрі боржників, і як вийти із "чорного" списку
У реєстр боржників можуть потрапити не тільки люди, які не закрили кредит. Нерідкою є ситуація, коли навчальні заклади гублять інформацію про оплату студента за навчання і через це його вносять у реєстр. Потрапляючи у цей "чорний" список, людина може втратити право на проведення угод продажу чи купівлі нерухомого майна або ж навіть потрапляє під заборону покидати країну.
Про те, як перевірити, чи є ви у реєстрі боржників, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Опендатаботу.
Як перевірити, чи є ви у реєстрі боржників
Для перевірки наявності інформації про вас у реєстрі боржників (ЄРБ), встановіть Опендатабот та відправте боту свій податковий номер (ІПН).
Якщо ваші дані є у ЄРБ, бот повідомить про це. Крім того, в Опендатаботі можна підключити безкоштовний моніторинг - бот надішле повідомлення, щойно інформація про вас з’явиться у реєстрі.
Що буде, якщо ви потрапили у реєстр
Якщо ви потрапили до реєстру боржників, на вас можуть бути накладені заборони та обмеження, зокрема:
- заборона на відкриття нових рахунків у банку
- заборона на виїзд з країни
- нотаріуси не зможуть здійснювати угоди продажу чи купівлі майна
- може бути блокування банківських рахунків та автоматичне списання боргів тощо
Що зробити, щоб вийти з реєстру боржників
Щоб вийти з реєстру боржників, треба знайти в Опендатаботі дані про виконавчі провадження за вашим ІПН та контакти вашого судового виконавця.
Після цього потрібно дізнатись у виконавця інформацію про суму боргу й реквізити для сплати й покрити цей борг. Потім треба виконавцю надіслати платіжний документ, який підтверджує, що ви здійснили оплату.
Якщо борг сплачено у повному обсязі, дані про вас мають бути вилучені з ЄРБ, а всі обмеження зняті. Ви можете перевірити, чи вас видалили з реєстру за допомогою моніторингу Опендатабота. Якщо навіть після повної оплати боргу, вас не вилучили зі списку боржників, надішліть скаргу до виконавчої служби (ДВС), долучивши підтвердження платежу.
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