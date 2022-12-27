Українцям розповіли, як знайти роботу і не стати жертвою шахраїв: дієві поради

Як не стати жертвою шахраїв

"Люди, які втратили роботу, бувають у такій паніці, що починають її шукати скрізь. Багато хто звертається до соцмереж, телеграм-каналів. Це хороші альтернативи, але треба перевіряти роботодавця", - розповідає Тетяна Пашкіна, кар'єрний консультант.

У соцмережах збільшилась кількість оголошень про роботу. Там начебто діляться своїм досвідом і радять, як заробити немалі гроші без жодної кваліфікації.

"Я бачу велику кількість фейкових вакансій. Наприклад, пропонують передрукувати текст, або змалювати щось зі скан-копії й за це платять непогані гроші. І при цьому вимагають 100 гривень за реєстрацію, тоді ще 150 гривень за акаунт, а роботи в результаті не буде. І людина віддасть гроші", - додає експертка.

Радить критично ставитись до таких оголошень і не вестись на вакансії із заманливо високими зарплатами.

"Все, що вимагає гроші за працевлаштування - це шахрайство. Оскільки наступного року нам кажуть, що безробіття буде суттєвим. Цього року приблизно 30%, наступного теж так і буде. Багато хто вичерпає свої фінансові запаси й шукатиме роботу. Люди не зможуть знайти її так швидко, як би того хотіли. Тому треба їх убезпечити від афер", - пояснює Пашкіна.

Рекомендує максимально дізнатися про майбутнє роботодавця, перевірити статутні документи, пошукати відгуки в інтернеті. Варто зателефонувати за вказаними номерами стаціонарних телефонів і перепитати чи дійсно у них є відкрита вакансія.

"Універсальних порад щодо пошуку роботи немає. У кожного свій "рецепт". Кожен варіант індивідуальний", - додає Тетяна.