Зростання зарплат і скасування 8-годинного робочого дня: як зміниться український ринок праці в 2023 році

Очевидно, що війна суттєво вплинула на український ринок праці, а періодичні відключення світла підкидають дров у цей вогонь. Однак роботодавці та шукачі навчилися пристосовуватися до цих викликів, тим самим формуючи нові тенденції у працевлаштуванні.

Як зміниться ринок праці в Україні у 2023 році - детальніше читайте в матеріалі Styler.

Зростання зарплат

За даними порталу з пошуку роботи Work.ua, більшість роботодавців планують перегляд зарплат навіть попри невідомість. Зростання може скласти від 8% до 30% залежно від ситуації в країні та конкуренції за спеціалістів.

Роботодавці зі світлом, зв'язком і підтримкою

У період блекаутів важливо, щоб співробітники мали відчуття "сильного плеча" у вигляді компанії. Зокрема, закриватимуть базові потреби, тобто світло, інтернет, тепло та надаватимуть комфортні умови праці.

Люди залишатимуться лояльними до компаній, коли бачитимуть їхню підтримку України та відчуватимуть турботу про себе і свою сім’ю.

Компанії будуть зобов'язані забезпечувати співробітників базовими потребами існування (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Нестача кваліфікованих кандидатів

Війна спричинила вимушене переселення на захід, що створило там перенасичення кадрами, а в інших регіонах може спостерігатися нестача. Багато спеціалістів виїхали з країни або поки не бажають розглядати нові пропозиції через нестабільність.

Як повідомляють Work.ua, кількість вакансій у західних областях України майже досягла довоєнного рівня і складає понад 90% до лютого 2022. У Києві, центральних та південних областях ринок праці відновився приблизно на третину.

Роботодавці будуть намагатися повернути в Україну своїх співробітників, які виїхали. Якщо цього не відбудеться, може виникнути нестача кваліфікованих кадрів, за яких роботодавцям доведеться змагатися.

Ризик і кар'єра - не на часі

Після 24 лютого відбулися скорочення персоналу, закриття компаній. У зв'язку з цим конкуренція шукачів зросла в 5 разів. Тому кар'єрні амбіції можуть бути відкладені до кращих часів.

Люди не готові ризикувати, через що погоджуються працювати за меншу зарплату чи неповний день просто, щоб залишитися у компанії. Ще одна причина, чому люди не змінюють роботу, - це прояв лояльності до співробітників.

Відмова від 8-годинного робочого дня

Ракетні обстріли, вимкнення електроенергії, перебої зі зв'язком - все це негативно впливає на бізнес. Наразі співробітники виконують свої обов'язки, коли на те є змога. Своєю чергою компанії забезпечують підтримку і захист штату. Процес переходить на другий план, першочерговим стає результат.

Робочий графік більше не буде таким, як раніше (фото: unsplash.com)

Готовність навчатися - важлива

У зв'язку з тим, що багато фахівців виїхало за кордон, компанії шукатимуть тих, хто зможе швидко навчитися нової професії.

При пошуку співробітників компанії фокусуватимуться на особистих якостях людей та проводитимуть інтенсивне навчання всередині компанії. Роботодавці зосередяться на розвитку наявних співробітників та утриманні їх від переїзду.

Емоційна стійкість як конкурентна перевага

Усі сприймають поточні події по-різному, що так чи інакше впливає на здатність працювати. Бути відкритим до змін та вміти швидко адаптуватися до ситуації - важлива конкурентна перевага кандидата на майбутнє.

Скасування "чоловічих/жіночих" професій

Близько мільйона українців перебувають у лавах ЗСУ. Здебільшого це чоловіки, а тому жінки почнуть опановувати "чоловічі" професії. У зв'язку з цим у роботодавців зміниться відношення до підбору співробітників з урахуванням статі.

Поняття "чоловічих" або "жіночих" професій більше не існуватиме (фото: work.ua)

Компанії зважатимуть на потреби учасників бойових дій

Компанії вчитимуться правильно взаємодіяти зі співробітниками, які постраждали від війни, були в окупації, брали участь в бойових діях та повернуться до мирного життя.

Варто врахувати, що певний відсоток працівників становитимуть люди з інвалідністю. Тому потрібно буде облаштувати безбар'єрні офіси та робочі місця відповідними умовами в більшій кількості.

Психологічна підтримка усіх співробітників

Важливу роль в компаніях відіграватиме психологічна підтримка, опанування правил і навичок роботи зі стресом, посттравматичним синдромом, панічними атаками та емоційним вигоранням.

Велику частину часу будуть займати заходи задля підтримки психоемоційного стану працівників. Корпоративні розважальні заходи будуть недоречними та непріоритетними.