Украинцам рассказали, как найти работу и не стать жертвой мошенников: действенные советы

Как не стать жертвой мошенников

"Люди, потерявшие работу, бывают в такой панике, что начинают ее искать везде. Многие обращаются в соцсети, Telegram-каналы. Это хорошие альтернативы, но надо проверять работодателя", - рассказывает Татьяна Пашкина, карьерный консультант.

В соцсетях увеличилось количество объявлений о работе. Там вроде бы делятся своим опытом и советуют, как заработать немалые деньги без всякой квалификации.

"Я вижу большое количество фейковых вакансий. Например, предлагают перепечатать текст, или срисовать что-то из скан-копии и за это платят неплохие деньги. И при этом требуют 100 гривен за регистрацию, тогда еще 150 гривен за аккаунт, а работы в результате не будет. И человек отдаст деньги", - добавляет эксперт.

Советует критично относиться к таким объявлениям и не вестись на вакансии с заманчиво высокими зарплатами.

"Все, что требует деньги за трудоустройство - это мошенничество. Поскольку в следующем году нам говорят, что безработица будет существенной. В этом году примерно 30%, в следующем тоже так и будет. Многие исчерпают свои финансовые запасы и будут искать работу. Люди не смогут найти ее так быстро, как бы этого хотели. Поэтому надо их обезопасить от афер", - объясняет Пашкина.

Рекомендует максимально узнать о будущем работодателя, проверить уставные документы, поискать отзывы в интернете. Следует позвонить по указанным номерам стационарных телефонов и переспросить действительно ли у них есть открытая вакансия.

"Универсальных советов по поиску работы нет. У каждого свой "рецепт". Каждый вариант индивидуален", - добавляет Татьяна.