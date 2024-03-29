Українцям розповіли, як розпізнати якісний продукт: на упакуванні повинен бути цей знак

Що варто знати

За словами експертів, такий знак є єдиним знаком, що свідчить про відповідність продукції загальнообов’язковим вимогам безпеки, що діють на території України відносно продукції певної категорії.

Знак відповідності технічним регламентам має форму незамкненого з правого боку кола, усередині якого вміщено зображення трилисника. Довжина розриву кола становить 0,22 його загальної довжини (або 80 градусів).

Знак відповідності (фото: facebook.com/spsa.gov.ua)

Зображення знака відповідності може бути плоским або рельєфним і виконується двома контрастними кольорами. Висота знака відповідності не може бути менш як 5 міліметрів, а у разі зменшення або збільшення розміру відповідності повинні бути дотриманні пропорції його форми.

На які продукти наносять знак

Знак відповідності наноситися на продукцію, а у разі коли це є неможливим або невиправданим через характер продукції, його наносять на пакування та на супровідні документи.

Знак відповідності наноситься таким чином, щоб він був видимим, розбірливим і незмивним.

Виробник має право маркувати продукцію цим знаком виключно після проведення оцінки відповідності.