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Українцям розповіли, як розпізнати якісний продукт: на упакуванні повинен бути цей знак

Як розпізнати якісний продукт в магазині (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні національний знак відповідності застосовується для маркування продукції, яка відповідає технічним регламентам з підтвердження відповідності. Варто знати, як виявити такий знак.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку Держпродспоживслужби.

Що варто знати

За словами експертів, такий знак є єдиним знаком, що свідчить про відповідність продукції загальнообов’язковим вимогам безпеки, що діють на території України відносно продукції певної категорії.

Знак відповідності технічним регламентам має форму незамкненого з правого боку кола, усередині якого вміщено зображення трилисника. Довжина розриву кола становить 0,22 його загальної довжини (або 80 градусів).

Знак відповідності (фото: facebook.com/spsa.gov.ua)

Зображення знака відповідності може бути плоским або рельєфним і виконується двома контрастними кольорами. Висота знака відповідності не може бути менш як 5 міліметрів, а у разі зменшення або збільшення розміру відповідності повинні бути дотриманні пропорції його форми.

На які продукти наносять знак

Знак відповідності наноситися на продукцію, а у разі коли це є неможливим або невиправданим через характер продукції, його наносять на пакування та на супровідні документи.

Знак відповідності наноситься таким чином, щоб він був видимим, розбірливим і незмивним.

Виробник має право маркувати продукцію цим знаком виключно після проведення оцінки відповідності.

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