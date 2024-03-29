Украинцам рассказали, как распознать качественный продукт: на упаковке должен быть этот знак

Что следует знать

По словам экспертов, такой знак является единственным знаком, свидетельствующим о соответствии продукции общеобязательным требованиям безопасности, действующим на территории Украины в отношении продукции определенной категории.

Знак соответствия техническим регламентам имеет форму незамкнутого с правой стороны круга, внутри которого помещено изображение трилистника. Длина разрыва круга составляет 0,22 его общей длины (или 80 градусов).

Знак соответствия (фото: facebook.com/spsa.gov.ua)

Изображение знака соответствия может быть плоским или рельефным и выполняется двумя контрастными цветами. Высота знака соответствия не может быть менее 5 миллиметров, а в случае уменьшения или увеличения размера соответствия должны соблюдаться пропорции его формы.

На какие продукты наносят знак

Знак соответствия наноситься на продукцию, а в случае когда это невозможно или неоправданно из-за характера продукции, его наносят на упаковку и на сопроводительные документы.

Знак соответствия наносится таким образом, чтобы он был видимым, разборчивым и несмываемым.

Производитель имеет право маркировать продукцию этим знаком только после проведения оценки соответствия.