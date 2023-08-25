Українцям розповіли, як отримати компенсацію за неякісно виготовлені меблі

Що варто знати

Послуги по ремонту, виготовленню або збірці меблів регламентуються, зокрема, Правилами побутового обслуговування населення, що затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2023 року № 614.

Тому під час замовлення на виготовлення меблів або їх ремонт людині надається професійна консультація та узгоджуються усі деталі. Усе це підтверджується підписом споживача.

Також, якщо вам майстер виконує замовлення на збірку меблів, які були придбані в торговельній мережі, то вдома перед початком роботи він повинен перевірити наявність усіх деталі згідно з інструкцією.

Варто зазначити, що надання побутових послуг здійснюється відповідно до договору (квитанція, товарний чи касовий чек, талон), який створений в паперовій або електронній формі.

На що звернути увагу

Якщо майстер виконав роботу, то необхідно перевірити, чи відремонтовані (виготовлені) меблі відповідно розмірам та зовнішньому вигляду, які були погоджені під час оформлення договору.

До того, якщо замовник не з'явився на отримання виготовлених меблів, то виконавець має право не раніше шести місяців після закінчення строку замовлення письмово нагадати про реалізацію меблів.

Зокрема, якщо виникли претензії стосовно якості послуг з ремонту, виготовлення або збірки меблів, то варто звернутися із заявою до територіального органу Держпродспоживслужби про відшкодування коштів.

Також споживачі можуть захистити свої права в судовому порядку відповідно до ст. 22 Закону України "Про захист прав споживачів".