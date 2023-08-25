Украинцам рассказали, как получить компенсацию за некачественно изготовленную мебель

Мебель - удовольствие не из дешевых. Чтобы мебель служила долгие годы, была удобной и практичной, во время покупке необходимо обратить внимание на ряд деталей.
Услуги по ремонту, изготовлению или сборке мебели регламентируются, в частности, Правилами бытового обслуживания населения, утвержденными Постановлением Кабинета Министров Украины от 16 июня 2023 года №614.
Поэтому при заказе на изготовлении мебели или ее ремонте человеку предоставляется профессиональная консультация и согласовываются все детали. Все это подтверждается подписью потребителя.
Также, если вам мастер выполняет заказ на сборку мебели, приобретенной в торговой сети, то дома перед началом работы он должен проверить наличие всех деталей согласно инструкции.
Следует отметить, что предоставление бытовых услуг осуществляется в соответствии с договором (квитанция, товарный или кассовый чек, талон), какой создан в бумажной или электронной форме.
Если мастер выполнил работу, то необходимо проверить, или отремонтированная (изготовленная) мебель соответственно размерам и внешнему виду, которые были согласованы при оформлении договора.
К тому же, если заказчик не явился на получение изготовленной мебели, то исполнитель вправе не раньше шести месяцев после окончания срока заказа в письменном виде напомнить о реализации мебели.
В частности, если возникли претензии относительно качества услуг по ремонту, изготовлению или сборке мебели, то следует обратиться с заявлением в территориальный орган Госпродпотребслужбы о возмещении средств.
Также потребители могут защитить свои права в судовом порядке согласно ст. 22 Закона "О защите прав потребителей".
Ранее мы сообщали, на что украинцы должны обратить внимание во время посещения салона красоты или парикмахерской.
Также мы писали, как покупать безопасные детские игрушки в магазине.