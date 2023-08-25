RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцам рассказали, как получить компенсацию за некачественно изготовленную мебель

Что делать, если вам продали некачественную мебель (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Мебель - удовольствие не из дешевых. Чтобы мебель служила долгие годы, была удобной и практичной, во время покупке необходимо обратить внимание на ряд деталей.

Об этом сообщает Госпродпотребслужба в Facebook.

Что следует знать

Услуги по ремонту, изготовлению или сборке мебели регламентируются, в частности, Правилами бытового обслуживания населения, утвержденными Постановлением Кабинета Министров Украины от 16 июня 2023 года №614.

Поэтому при заказе на изготовлении мебели или ее ремонте человеку предоставляется профессиональная консультация и согласовываются все детали. Все это подтверждается подписью потребителя.

Также, если вам мастер выполняет заказ на сборку мебели, приобретенной в торговой сети, то дома перед началом работы он должен проверить наличие всех деталей согласно инструкции.

Следует отметить, что предоставление бытовых услуг осуществляется в соответствии с договором (квитанция, товарный или кассовый чек, талон), какой создан в бумажной или электронной форме.

На что обратить внимание

Если мастер выполнил работу, то необходимо проверить, или отремонтированная (изготовленная) мебель соответственно размерам и внешнему виду, которые были согласованы при оформлении договора.

К тому же, если заказчик не явился на получение изготовленной мебели, то исполнитель вправе не раньше шести месяцев после окончания срока заказа в письменном виде напомнить о реализации мебели.

В частности, если возникли претензии относительно качества услуг по ремонту, изготовлению или сборке мебели, то следует обратиться с заявлением в территориальный орган Госпродпотребслужбы о возмещении средств.

Также потребители могут защитить свои права в судовом порядке согласно ст. 22 Закона "О защите прав потребителей".

Ранее мы сообщали, на что украинцы должны обратить внимание во время посещения салона красоты или парикмахерской.

Также мы писали, как покупать безопасные детские игрушки в магазине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Держпродспоживслужба