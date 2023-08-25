Украинцам рассказали, как получить компенсацию за некачественно изготовленную мебель

Что следует знать

Услуги по ремонту, изготовлению или сборке мебели регламентируются, в частности, Правилами бытового обслуживания населения, утвержденными Постановлением Кабинета Министров Украины от 16 июня 2023 года №614.

Поэтому при заказе на изготовлении мебели или ее ремонте человеку предоставляется профессиональная консультация и согласовываются все детали. Все это подтверждается подписью потребителя.

Также, если вам мастер выполняет заказ на сборку мебели, приобретенной в торговой сети, то дома перед началом работы он должен проверить наличие всех деталей согласно инструкции.

Следует отметить, что предоставление бытовых услуг осуществляется в соответствии с договором (квитанция, товарный или кассовый чек, талон), какой создан в бумажной или электронной форме.

На что обратить внимание

Если мастер выполнил работу, то необходимо проверить, или отремонтированная (изготовленная) мебель соответственно размерам и внешнему виду, которые были согласованы при оформлении договора.

К тому же, если заказчик не явился на получение изготовленной мебели, то исполнитель вправе не раньше шести месяцев после окончания срока заказа в письменном виде напомнить о реализации мебели.

В частности, если возникли претензии относительно качества услуг по ремонту, изготовлению или сборке мебели, то следует обратиться с заявлением в территориальный орган Госпродпотребслужбы о возмещении средств.

Также потребители могут защитить свои права в судовом порядке согласно ст. 22 Закона "О защите прав потребителей".