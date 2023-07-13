На що українці повинні звернути увагу під час відвідування салону краси чи перукарні

Вибираючи салон краси, зверніть увагу, чи дотримуються майстри базових правил гігієни. Кожен відвідувач повинен звернути увагу на певні речі, які повинні дотримуватись усі салони.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба у Facebook .

Що необхідно знати

Відповідно до Правил побутового обслуговування населення, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 16.06.2023 № 614 "Про затвердження Правил побутового обслуговування населення", в кожній перукарні або салоні краси має бути куточок споживача. В них повинна бути така інформація:

загальні відомості про виконавця

для юридичних осіб: найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу), місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, номер телефону

для фізичних осіб - підприємців: прізвище, ім’я та по батькові, фактична адреса об’єкта надання послуг, номер телефону

офіційні веб-сайти державних органів та органів місцевого самоврядування, що забезпечують захист прав споживачів

інформація про працівників, які обслуговують споживача

перелік побутових послуг, що надаються

ціни і тарифи на послуги, матеріали та вироби, затверджені виконавцем

перелік категорій громадян, яким законодавчими актами установлені пільги

Інформація надається споживачу відповідно до Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Фахівці кажуть, що розміщений на видному і доступному місці куточок споживача наочно демонструє легальність діяльності суб’єкта господарювання, відповідальне ставлення до додержання вимог та прав споживачів.

Як правильно сплачувати послуги

Розрахунки за надані послуги здійснюються в готівковій або в безготівковій формі відповідно до законодавства. Споживачу обов’язково видається розрахунковий документ, що підтверджує факт надання послуги.

Що робити у разі порушення

У випадку порушення споживач може захистити свої права таким чином: