ua ru
Чт, 13 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На що українці повинні звернути увагу під час відвідування салону краси чи перукарні

Новость на русском →
Четвер 13 липня 2023 13:29
На що українці повинні звернути увагу під час відвідування салону краси чи перукарні На що звернути увагу під час відвідування салону краси (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Вибираючи салон краси, зверніть увагу, чи дотримуються майстри базових правил гігієни. Кожен відвідувач повинен звернути увагу на певні речі, які повинні дотримуватись усі салони.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба у Facebook.

Що необхідно знати

Відповідно до Правил побутового обслуговування населення, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 16.06.2023 № 614 "Про затвердження Правил побутового обслуговування населення", в кожній перукарні або салоні краси має бути куточок споживача. В них повинна бути така інформація:

  • загальні відомості про виконавця
  • для юридичних осіб: найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу), місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, номер телефону
  • для фізичних осіб - підприємців: прізвище, ім’я та по батькові, фактична адреса об’єкта надання послуг, номер телефону
  • офіційні веб-сайти державних органів та органів місцевого самоврядування, що забезпечують захист прав споживачів
  • інформація про працівників, які обслуговують споживача
  • перелік побутових послуг, що надаються
  • ціни і тарифи на послуги, матеріали та вироби, затверджені виконавцем
  • перелік категорій громадян, яким законодавчими актами установлені пільги

Інформація надається споживачу відповідно до Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Фахівці кажуть, що розміщений на видному і доступному місці куточок споживача наочно демонструє легальність діяльності суб’єкта господарювання, відповідальне ставлення до додержання вимог та прав споживачів.

Як правильно сплачувати послуги

Розрахунки за надані послуги здійснюються в готівковій або в безготівковій формі відповідно до законодавства. Споживачу обов’язково видається розрахунковий документ, що підтверджує факт надання послуги.

Що робити у разі порушення

У випадку порушення споживач може захистити свої права таким чином:

  • звернутись з письмовою заявою до адміністрації перукарні з пропозицією виправити порушення
  • у разі невирішення питання адміністрацією закладу звернутись зі скаргою до територіального органу Держпродспоживслужби
  • звернутись за захистом своїх прав та законних інтересів до суду. При задоволенні вимог споживача суд вирішить питання про відшкодування моральної (немайнової) шкоди

Раніше ми повідомляли, які салонні процедури є марною тратою грошей.

Також ми писали, на що потрібно звернути увагу під час купівлі дитячих іграшок.

Читайте РБК-Україна в Google News
Держпродспоживслужба Догляд за обличчям Догляд за волоссям