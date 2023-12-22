Українцям розповіли, як можна захистити свої права: список способів

В Україні законодавство захищає права споживачів. Варто знати, куди саме потрібно звертатися за захистом прав у різних випадках.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook Держпродспоживслужби.
Експерти кажуть, якщо продавець не використовує касовий апарат, то споживач може скаржитися до Державної податкової служби, яка попри запровадження воєнного стану, може проводити перевірки й накладати штрафи.
Важливо не ігнорувати цієї заборони.
Якщо ви помітили маркування товару іноземною мовою, а не державною, як того вимагає законодавство, то можна звернутися до Уповноваженого із захисту державної мови.
Зокрема, для цього на сайті Уповноваженого є спеціальна форма.
Фахівці кажуть, що порушення у сфері фінансових послуг оскаржують до Національного банку України, а саме до Управління захисту прав споживачів фінансових послуг. Подати скаргу також можна онлайн.
Якщо необхідна консультація і роз’яснення з приводу порушення прав споживачів при купівлі товарів, гарантійному ремонті та гарантійному обслуговуванні - звертайтесь до Держпродспоживслужби. Саме так ви зможете відстояти свої права.
Важливо, що для захисту свої законних прав також можна звернутись до суду. Відповідно до частини 3 статті 22 Закону України "Про захист прав споживачів" споживачі звільняються від сплати судового збору за позовами, що пов’язані з порушенням їх прав.
До того ж зараз це розповсюджений досвід в європейських країнах.
Зазначається, що суди працюють без обмеження їх функцій в умовах воєнного стану задля недопущення обмеження конституційного права особи на судовий захист.
Раніше ми повідомляли, що українці можуть отримати гарантію на товар у електронному вигляді.
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