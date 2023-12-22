Українцям розповіли, як можна захистити свої права: список способів

Продавець не використовує касовий апарат

Експерти кажуть, якщо продавець не використовує касовий апарат, то споживач може скаржитися до Державної податкової служби, яка попри запровадження воєнного стану, може проводити перевірки й накладати штрафи.

Важливо не ігнорувати цієї заборони.

Написи не державною мовою

Якщо ви помітили маркування товару іноземною мовою, а не державною, як того вимагає законодавство, то можна звернутися до Уповноваженого із захисту державної мови.

Зокрема, для цього на сайті Уповноваженого є спеціальна форма.

Порушення у сфері фінансових послуг

Фахівці кажуть, що порушення у сфері фінансових послуг оскаржують до Національного банку України, а саме до Управління захисту прав споживачів фінансових послуг. Подати скаргу також можна онлайн.

Порушення прав при купівлі товарів

Якщо необхідна консультація і роз’яснення з приводу порушення прав споживачів при купівлі товарів, гарантійному ремонті та гарантійному обслуговуванні - звертайтесь до Держпродспоживслужби. Саме так ви зможете відстояти свої права.

Важливо, що для захисту свої законних прав також можна звернутись до суду. Відповідно до частини 3 статті 22 Закону України "Про захист прав споживачів" споживачі звільняються від сплати судового збору за позовами, що пов’язані з порушенням їх прав.

До того ж зараз це розповсюджений досвід в європейських країнах.

Зазначається, що суди працюють без обмеження їх функцій в умовах воєнного стану задля недопущення обмеження конституційного права особи на судовий захист.