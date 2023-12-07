Українці можуть отримати гарантію на товар у електронному вигляді: що дня цього потрібно
В Україні гарантійний талон на техніку громадяни зможуть отримувати у електронному вигляді. Варто знати, що для цього потрібно зробити.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook Держпродспоживслужби.
Що відомо
Новий Порядок гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2023 р. № 1251, що передбачає оцифрування надання гарантійних послуг для покупців побутової техніки та мобільних телефонів.
Відповідно експлуатаційні документи на товар, що містять гарантійний талон та інформацію про товар, надаються споживачеві у паперовій або в електронній формі через офіційний веб-сайт виробника не пізніше моменту передачі товару.
Ось яка інформація про товар повинна бути зазначена:
- найменування товару
- модель
- серійний номер
- дату виготовлення товару
- основні споживчі властивості
- характеристики товару
- правила та умови зберігання і безпечного використання товару
- гарантійні зобов’язання, надані виробником (продавцем) щодо товару
- гарантійний строк
- строк служби товару
- в разі потреби відомості про дії споживача після закінчення строку служби товару та про можливі наслідки невиконання таких дій
- найменування та адресу виробника (або імпортера)
- найменування та адресу сервісного центру
- інформацію про товар, який за певних умов може мати небезпечний вплив на життя, здоров’я і майно споживача
Що повинен надати виробник
Виробник може надати споживачеві доступ до експлуатаційних документів на товар, які розміщені на офіційному веб-сайті виробника, інформація про який зазначається безпосередньо на товарі. Це все разом з товаром передаються споживачеві, чи іншим способом.
Для здійснення гарантійного ремонту або гарантійної заміни товар приймається сервісним центром після пред’явлення споживачем розрахункового документа, передбаченого Законом України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", та гарантійного талону за умови цілісності передбачених експлуатаційними документами пломб на товарі.
В разі надання виробником гарантійних зобов’язань в електронній формі споживач також повинен надати необхідну інформацію, яка ідентифікує товар та надає доступ до гарантійного талона в електронній формі.
Важливо пам'ятати, якщо ви вважаєте, що ваші права споживача порушено - звертайтесь до Держпродспоживслужби. Також споживач може звернутися за захистом своїх прав до суду.
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