Українці можуть отримати гарантію на товар у електронному вигляді: що дня цього потрібно

В Україні гарантійний талон на техніку громадяни зможуть отримувати у електронному вигляді. Варто знати, що для цього потрібно зробити.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook Держпродспоживслужби.

Що відомо

Новий Порядок гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2023 р. № 1251, що передбачає оцифрування надання гарантійних послуг для покупців побутової техніки та мобільних телефонів.

Відповідно експлуатаційні документи на товар, що містять гарантійний талон та інформацію про товар, надаються споживачеві у паперовій або в електронній формі через офіційний веб-сайт виробника не пізніше моменту передачі товару.

Ось яка інформація про товар повинна бути зазначена:

найменування товару

модель

серійний номер

дату виготовлення товару

основні споживчі властивості

характеристики товару

правила та умови зберігання і безпечного використання товару

гарантійні зобов’язання, надані виробником (продавцем) щодо товару

гарантійний строк

строк служби товару

в разі потреби відомості про дії споживача після закінчення строку служби товару та про можливі наслідки невиконання таких дій

найменування та адресу виробника (або імпортера)

найменування та адресу сервісного центру

інформацію про товар, який за певних умов може мати небезпечний вплив на життя, здоров’я і майно споживача

Що повинен надати виробник

Виробник може надати споживачеві доступ до експлуатаційних документів на товар, які розміщені на офіційному веб-сайті виробника, інформація про який зазначається безпосередньо на товарі. Це все разом з товаром передаються споживачеві, чи іншим способом.

Для здійснення гарантійного ремонту або гарантійної заміни товар приймається сервісним центром після пред’явлення споживачем розрахункового документа, передбаченого Законом України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", та гарантійного талону за умови цілісності передбачених експлуатаційними документами пломб на товарі.

В разі надання виробником гарантійних зобов’язань в електронній формі споживач також повинен надати необхідну інформацію, яка ідентифікує товар та надає доступ до гарантійного талона в електронній формі.

Важливо пам'ятати, якщо ви вважаєте, що ваші права споживача порушено - звертайтесь до Держпродспоживслужби. Також споживач може звернутися за захистом своїх прав до суду.