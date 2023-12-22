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Украинцам рассказали, как можно защитить свои права: список способов

Как украинцы могут защитить свои права (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине законодательство защищает права потребителей. Следует знать, куда именно нужно обращаться за защитой прав в разных случаях.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook Госпродпотребслужбы.

Продавец не использует кассовый аппарат

Эксперты говорят, что если продавец не использует кассовый аппарат, то потребитель может жаловаться в Государственную налоговую службу, которая, несмотря на введение военного положения, может проводить проверки и налагать штрафы.

Важно не игнорировать этот запрет.

Надписи не государственным языком

Если вы заметили маркировку товара на иностранном языке, а не на государственном, как того требует законодательство, то можно обратиться к Уполномоченному по защите государственного языка.

В частности, для этого на сайте Уполномоченного есть специальная форма.

Нарушения в сфере финансовых услуг

Специалисты говорят, что нарушения в сфере финансовых услуг обжалуют в Национальный банк Украины, а именно в Управление по защите прав потребителей финансовых услуг. Подать жалобу можно онлайн.

Нарушение прав при покупке товаров

Если необходима консультация и разъяснение о нарушении прав потребителей при покупке товаров, гарантийном ремонте и гарантийном обслуживании - обращайтесь в Госпродпотребслужбу. Именно так вы сможете отстоять свои права.

Важно, что для защиты своих законных прав можно обратиться в суд. Согласно части 3 статьи 22 Закона Украины "О защите прав потребителей" потребители освобождаются от уплаты судебного сбора по искам, связанным с нарушением их прав.

К тому же сейчас это распространенный опыт в европейских странах.

Отмечается, что суды работают без ограничения их функций в условиях военного положения для предотвращения ограничения конституционного права лица на судебную защиту.

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Держпродспоживслужба