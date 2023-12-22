Украинцам рассказали, как можно защитить свои права: список способов

В Украине законодательство защищает права потребителей. Следует знать, куда именно нужно обращаться за защитой прав в разных случаях.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook Госпродпотребслужбы.
Эксперты говорят, что если продавец не использует кассовый аппарат, то потребитель может жаловаться в Государственную налоговую службу, которая, несмотря на введение военного положения, может проводить проверки и налагать штрафы.
Важно не игнорировать этот запрет.
Если вы заметили маркировку товара на иностранном языке, а не на государственном, как того требует законодательство, то можно обратиться к Уполномоченному по защите государственного языка.
В частности, для этого на сайте Уполномоченного есть специальная форма.
Специалисты говорят, что нарушения в сфере финансовых услуг обжалуют в Национальный банк Украины, а именно в Управление по защите прав потребителей финансовых услуг. Подать жалобу можно онлайн.
Если необходима консультация и разъяснение о нарушении прав потребителей при покупке товаров, гарантийном ремонте и гарантийном обслуживании - обращайтесь в Госпродпотребслужбу. Именно так вы сможете отстоять свои права.
Важно, что для защиты своих законных прав можно обратиться в суд. Согласно части 3 статьи 22 Закона Украины "О защите прав потребителей" потребители освобождаются от уплаты судебного сбора по искам, связанным с нарушением их прав.
К тому же сейчас это распространенный опыт в европейских странах.
Отмечается, что суды работают без ограничения их функций в условиях военного положения для предотвращения ограничения конституционного права лица на судебную защиту.
Ранее мы сообщали, что украинцы могут получить гарантию на товар в электронном виде.
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