На що потрібно звернути увагу при купівлі взуття в магазині, щоб вберегти гроші
Правильний вибір взуття - це запорука здоров’я ніг. Купуючи нове взуття, важливо звернути увагу на кілька важливих аспектів, які допоможуть уникнути неприємностей.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook Держпродспоживслужби.
На що звернути увагу
Перше, про що має подбати продавець та звернути увагу покупець - це належне маркування взуття. Окрім наявності обов’язкової інформації про товар, що регламентується статтею 15 Закону України "Про захист прав споживачів", на маркуванні взуття обов’язковою має бути інформація про три основні складові, а саме: матеріал верху, підкладки й устілки, а також підошви.
В індивідуальну упаковку кожної пари взуття має бути вкладена інформація (рекомендації) щодо його експлуатації та догляду за ним, а також стосовно гарантійних зобов’язань продавця (виробника).
У разі невідповідності маркування взуття буде вжите обмежувальні (корегувальні) заходи відповідно до Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції".
Гарантія на взуття
Стосовно гарантійного терміну на придбане взуття, варто пам’ятати, що згідно з частиною 3 статті 7 Закону України "Про захист прав споживачів", на сезонні товари гарантійний термін обчислюється з початку відповідного сезону.
Також встановлено перелік сезонних товарів, гарантійні терміни за якими обчислюються з початку відповідного сезону:
- зимового асортименту - з 15 листопада по 15 березня
- весняно-осіннього асортименту - з 15 березня по 15 травня та з 15 вересня по 15 листопада
- літнього асортименту - з 15 травня по 15 вересня
Споживачам потрібно знати, що гарантія не поширюються у таких випадках:
- якщо покупець порушив правила експлуатації, догляду, зберігання взуття і за наявності механічних пошкоджень (опіки, порізи, проколи)
- при деформації взуття внаслідок неправильного носіння, сушіння, а також дій хімічних та інших речовин
Раніше ми повідомляли, як зберігати зимове взуття, щоб воно займало менше місця.
Також ми писали, що потрібно покласти в машинку під час прання взуття.