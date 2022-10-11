Українцям розповіли, як найдовше зберегти заряд смартфона: дієві способи

Деякі налаштування та використання смартфонів допоможуть максимально довго залишатись на звʼязку.
Для того, щоб зберегти заряд смартфона, необхідно:
Заряджати телефон за кожної можливості;
Тримати зарядженими повербанки;
Увімкнути режим енергозбереження. Ярлик із цією функцією розташований на панелі швидких налаштувань, а також у налаштуваннях;
Рідше вмикайте екран та встановити енергоефективні налаштування екрана: увімкніть стандартну плавність дисплея замість високої. Встановіть енергоефективні "шпалери": чорний фон для OLED/AMOLED-дисплея, світлий - для IPS;
Вимкнути автообертання екрана;
Вимкніть автозавантаження, автооновлення та синхронізацію застосунків;
Обмежте кількість додатків у "несплячому" режимі, залиште тільки ті, від яких залежить ваше життя;
Вимкніть розпізнавання голосових команд та вібрацію;
Вимкніть GPS і Bluetooth;
Відмовтесь від перегляду відео та ігор на смартфоні.
Однак, у випадку, якщо ситуація з живленням критична, важливо зробити так:
Увімкніть режим "екстрена економія енергії";
Переведіть смартфон у режим польоту, якщо є альтернативний звʼязок;
Домовтесь із близькими про час виходу на зв’язок і про час і місце зустрічей, якщо не вийде відновити зв’язок;
Випишіть на папір всі важливі номери телефонів на випадок, якщо батарея сяде.
Додамо, що також потрібно видалити некритичні додатки, які активно використовують батарею, або додаткові акаунти в цих застосунках. Дізнатися рівень енергоспоживання додатків можна, перейшовши в Налаштування - Батарея - Використання батареї;