Украинцам рассказали, как дольше всего сохранить заряд смартфона: действенные способы

Некоторые настройки и использование смартфонов помогут максимально долго оставаться на связи.
Для того, чтобы сохранить заряд смартфона, необходимо:
Заряжать телефон по каждой возможности;
Держать заряженные повербанки;
Включить режим энергосбережения. Ярлык с этой функцией расположен на панели быстрых настроек, а также в настройках;
Реже включать экран и установить энергоэффективные настройки экрана: включите стандартную плавность дисплея вместо высокой. Установите энергоэффективные "обои": черный фон для OLED/AMOLED-дисплея, светлый - для IPS;
Выключить автовращение экрана;
Выключите автозагрузку, автообновление и синхронизацию приложений;
Ограничьте количество приложений в "неспящем" режиме, оставьте только те, от которых зависит ваша жизнь;
Выключите распознавание голосовых команд и вибрацию;
Выключите GPS и Bluetooth;
Откажитесь от просмотра видео и игр на смартфоне.
Однако, в случае если ситуация с питанием критическая, важно сделать так:
Включите режим "экстренная экономия энергии";
Переведите смартфон в режим полета, если есть альтернативная связь;
Договоритесь с близкими о времени выхода на связь и о времени и месте встреч, если не получится восстановить связь;
Выпишите на бумагу все важные телефонные номера, если батарея сядет.
Добавим, что также нужно удалить некритические приложения, активно использующие батарею, или дополнительные аккаунты в этих приложениях. Узнать уровень энергопотребления приложений можно, перейдя в Настройки - Батарея - Использование батареи;