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Украинцам рассказали, как дольше всего сохранить заряд смартфона: действенные способы

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Вторник 11 октября 2022 12:48
Украинцам рассказали, как дольше всего сохранить заряд смартфона: действенные способы Как сохранить заряд батареи телефона (freepik.com)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине из-за ракетных обстрелов РФ 10 октября нарушено энергоснабжение по всей стране. Многие граждане остались без света. Поэтому важно стараться сохранить заряд смартфона как можно дольше.

Об этом сообщает Госспецсвязи.

Некоторые настройки и использование смартфонов помогут максимально долго оставаться на связи.

Для того, чтобы сохранить заряд смартфона, необходимо:

  • Заряжать телефон по каждой возможности;
  • Держать заряженные повербанки;
  • Включить режим энергосбережения. Ярлык с этой функцией расположен на панели быстрых настроек, а также в настройках;
  • Реже включать экран и установить энергоэффективные настройки экрана: включите стандартную плавность дисплея вместо высокой. Установите энергоэффективные "обои": черный фон для OLED/AMOLED-дисплея, светлый - для IPS;
  • Выключить автовращение экрана;
  • Выключите автозагрузку, автообновление и синхронизацию приложений;
  • Ограничьте количество приложений в "неспящем" режиме, оставьте только те, от которых зависит ваша жизнь;
  • Выключите распознавание голосовых команд и вибрацию;
  • Выключите GPS и Bluetooth;
  • Откажитесь от просмотра видео и игр на смартфоне.

Однако, в случае если ситуация с питанием критическая, важно сделать так:

  • Включите режим "экстренная экономия энергии";
  • Переведите смартфон в режим полета, если есть альтернативная связь;
  • Договоритесь с близкими о времени выхода на связь и о времени и месте встреч, если не получится восстановить связь;
  • Выпишите на бумагу все важные телефонные номера, если батарея сядет.

Добавим, что также нужно удалить некритические приложения, активно использующие батарею, или дополнительные аккаунты в этих приложениях. Узнать уровень энергопотребления приложений можно, перейдя в Настройки - Батарея - Использование батареи;

Ранее мы сообщали, что делать, если исчезла мобильная связь.

Также мы писали, как действовать, если в эфире исчезло украинское телевидение.

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