Украинцам рассказали, как дольше всего сохранить заряд смартфона: действенные способы

В Украине из-за ракетных обстрелов РФ 10 октября нарушено энергоснабжение по всей стране. Многие граждане остались без света. Поэтому важно стараться сохранить заряд смартфона как можно дольше.

Об этом сообщает Госспецсвязи .

Некоторые настройки и использование смартфонов помогут максимально долго оставаться на связи.

Для того, чтобы сохранить заряд смартфона, необходимо:

Заряжать телефон по каждой возможности;

Держать заряженные повербанки;

Включить режим энергосбережения. Ярлык с этой функцией расположен на панели быстрых настроек, а также в настройках;

Реже включать экран и установить энергоэффективные настройки экрана: включите стандартную плавность дисплея вместо высокой. Установите энергоэффективные "обои": черный фон для OLED/AMOLED-дисплея, светлый - для IPS;

Выключить автовращение экрана;

Выключите автозагрузку, автообновление и синхронизацию приложений;

Ограничьте количество приложений в "неспящем" режиме, оставьте только те, от которых зависит ваша жизнь;

Выключите распознавание голосовых команд и вибрацию;

Выключите GPS и Bluetooth;

Откажитесь от просмотра видео и игр на смартфоне.

Однако, в случае если ситуация с питанием критическая, важно сделать так:

Включите режим "экстренная экономия энергии";

Переведите смартфон в режим полета, если есть альтернативная связь;

Договоритесь с близкими о времени выхода на связь и о времени и месте встреч, если не получится восстановить связь;

Выпишите на бумагу все важные телефонные номера, если батарея сядет.

Добавим, что также нужно удалить некритические приложения, активно использующие батарею, или дополнительные аккаунты в этих приложениях. Узнать уровень энергопотребления приложений можно, перейдя в Настройки - Батарея - Использование батареи;