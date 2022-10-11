Украинцам рассказали, как дольше всего сохранить заряд смартфона: действенные способы
В Украине из-за ракетных обстрелов РФ 10 октября нарушено энергоснабжение по всей стране. Многие граждане остались без света. Поэтому важно стараться сохранить заряд смартфона как можно дольше.
Об этом сообщает Госспецсвязи.
Некоторые настройки и использование смартфонов помогут максимально долго оставаться на связи.
Для того, чтобы сохранить заряд смартфона, необходимо:
- Заряжать телефон по каждой возможности;
- Держать заряженные повербанки;
- Включить режим энергосбережения. Ярлык с этой функцией расположен на панели быстрых настроек, а также в настройках;
- Реже включать экран и установить энергоэффективные настройки экрана: включите стандартную плавность дисплея вместо высокой. Установите энергоэффективные "обои": черный фон для OLED/AMOLED-дисплея, светлый - для IPS;
- Выключить автовращение экрана;
- Выключите автозагрузку, автообновление и синхронизацию приложений;
- Ограничьте количество приложений в "неспящем" режиме, оставьте только те, от которых зависит ваша жизнь;
- Выключите распознавание голосовых команд и вибрацию;
- Выключите GPS и Bluetooth;
- Откажитесь от просмотра видео и игр на смартфоне.
Однако, в случае если ситуация с питанием критическая, важно сделать так:
- Включите режим "экстренная экономия энергии";
- Переведите смартфон в режим полета, если есть альтернативная связь;
- Договоритесь с близкими о времени выхода на связь и о времени и месте встреч, если не получится восстановить связь;
- Выпишите на бумагу все важные телефонные номера, если батарея сядет.
Добавим, что также нужно удалить некритические приложения, активно использующие батарею, или дополнительные аккаунты в этих приложениях. Узнать уровень энергопотребления приложений можно, перейдя в Настройки - Батарея - Использование батареи;
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