Українцям розповіли, як діяти, коли побачили попільничку в закладі: всього 3 кроки

В Україні встановили контроль заборони куріння у приміщеннях кафе, барів, ресторанів та інших закладів. Тому, якщо ви помітили у закладі попільничку чи якусь іншу річ, яка пов'язана з куріння, варто виконати прості кроки.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сторінку Держпродспоживслужби у Facebook.
Якщо ви побачили попільнички або будь-які інші предмети, пов’язані з вживанням тютюнових виробів на видному місці у закладах ресторанного господарства, то варто вжити дій.
Відповідно до чинного законодавства це заборонено. Зробіть 3 маленьких кроки, і може саме ваші дії зменшать кількість порушень антитютюнового законодавства і захистять здоров’я українців.
У разі виявлення порушення, дотримуйтесь таких дій:
Представники Держпродспоживслужби прийдуть до закладу, перевірять чи є правопорушення, і у разі підтвердження - випишуть штраф. Спершу штраф для закладу складає 3 000 гривень, а за кожне повторне протягом року порушення - 15 000.
Важливо, якщо ж до того часу ознак правопорушення вже не буде, то Держпродспоживслужба усе одно проведе інформаційно-роз’яснювальну роботу, тож ваша скарга принесе тільки користь.
З 11 липня 2022 року діє заборона і кожен громадянин має право на бездимне середовище. Це гарантується Законом України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення".
В Україні заборонено вживати у громадських місцях не лише кальяни, тютюнові вироби та електронні сигарети, а й сигарети для нагрівання (ТВЕНи) разом із пристроями для нагрівання тютюну.
В Україні згадані обмеження діють у таких місцях:
За куріння у недозволеному місці можуть виписати штраф від 51 до 170 гривень. За повторне порушення протягом року штраф збільшиться від 170 до 340 гривень.
Раніше лікар розповідала всю правду про електронні сигарети.
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