Украинцам рассказали, как действовать, когда увидели пепельницу в заведении: всего 3 шага

Что следует сделать

Если вы увидели пепельницы или любые другие предметы, связанные с употреблением табачных изделий на видном месте в заведениях ресторанного хозяйства, то следует предпринять действия.

В соответствии с действующим законодательством это запрещено. Сделайте 3 маленьких шага, и может именно ваши действия снизят количество нарушений антитабачного законодательства и защитят здоровье украинцев.

В случае выявления нарушения, соблюдайте такие действия:

сделайте фото правонарушения

узнайте наименование и адрес заведения для заполнения обращения (должно быть на фискальном чеке или в уголке потребителя)

отправьте жалобу в Госпродпотребслужбу

Представители Госпродпотребслужбы придут в заведение, проверят есть ли правонарушения, и в случае подтверждения - выпишут штраф. Сначала штраф для заведения составляет 3 000 гривен, а за каждое повторное за год нарушение - 15 000.

Важно, если к тому времени признаков правонарушения уже не будет, то Госпродпотребслужба все равно проведет информационно-разъяснительную работу, поэтому ваша жалоба принесет только пользу.

Где нельзя курить

С 11 июля 2022 года действует запрет, и каждый гражданин имеет право на бездымную среду. Это гарантируется Законом Украины "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредному влиянию на здоровье населения".

В Украине запрещено употреблять в общественных местах не только кальяны, табачные изделия и электронные сигареты, но и сигареты для нагрева (ТВЕНи) вместе с устройствами для нагрева табака.

В Украине упомянутые ограничения действуют в следующих местах:

лифтах и таксофонах

в помещениях и на территории учреждений здравоохранения

в помещениях и на территории учебных заведений

в помещениях и на территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и заведений физической культуры и спорта

в помещениях заведений ресторанного хозяйства

в объектах культурного назначения

в помещениях органов государственной власти, других государственных учреждений, органов местного самоуправления

в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности

в отелях

в помещениях общежитий

на детских площадках

в местах общего пользования жилых домов

в подземных переходах

в общественном транспорте и такси

на вокзалах и станциях

на остановках общественного транспорта.

За курение в неположенном месте могут выписать штраф от 51 до 170 гривен. За повторное нарушение за год штраф увеличится от 170 до 340 гривен.