Украинцам рассказали, как действовать, когда увидели пепельницу в заведении: всего 3 шага

В Украине установили контроль запрета курения в помещениях кафе, баров, ресторанов и других заведений. Поэтому, если вы заметили в заведении пепельницу или другую вещь, связанную с курением, следует выполнить простие шаги.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу Госпродпотребслужбы в Facebook.
Если вы увидели пепельницы или любые другие предметы, связанные с употреблением табачных изделий на видном месте в заведениях ресторанного хозяйства, то следует предпринять действия.
В соответствии с действующим законодательством это запрещено. Сделайте 3 маленьких шага, и может именно ваши действия снизят количество нарушений антитабачного законодательства и защитят здоровье украинцев.
В случае выявления нарушения, соблюдайте такие действия:
Представители Госпродпотребслужбы придут в заведение, проверят есть ли правонарушения, и в случае подтверждения - выпишут штраф. Сначала штраф для заведения составляет 3 000 гривен, а за каждое повторное за год нарушение - 15 000.
Важно, если к тому времени признаков правонарушения уже не будет, то Госпродпотребслужба все равно проведет информационно-разъяснительную работу, поэтому ваша жалоба принесет только пользу.
С 11 июля 2022 года действует запрет, и каждый гражданин имеет право на бездымную среду. Это гарантируется Законом Украины "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредному влиянию на здоровье населения".
В Украине запрещено употреблять в общественных местах не только кальяны, табачные изделия и электронные сигареты, но и сигареты для нагрева (ТВЕНи) вместе с устройствами для нагрева табака.
В Украине упомянутые ограничения действуют в следующих местах:
За курение в неположенном месте могут выписать штраф от 51 до 170 гривен. За повторное нарушение за год штраф увеличится от 170 до 340 гривен.
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