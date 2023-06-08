Що робити, якщо вас "обкурюють" в кав'ярні чи на зупинці
В Україні заборонене куріння кальянів, тютюнових виробів та електронних сигарет в громадському місці та закладах усіх форм власності. За порушення можна отримати штраф.
Про це повідомили на сайті Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області.
Що робити, коли обкурюють
З 11 липня 2022 року діє заборона і кожен громадянин має право на бездимне середовище. Це гарантується Законом України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення".
Проте коли вас обкурюють, варто спершу ввічливо попросити курця припинити курити. Якщо ж на таке прохання реакція відсутня, то потрібно звернутися безпосередньо до адміністрації закладу на території якого відбувається порушення.
Важливо, у разі відсутності реакції адміністрації закладу, подавайте скаргу через сервіс Центру громадського здоров'я або надішліть скаргу до Головного управління Держпродспоживслужби через форму на сайті або на електронну пошту info@vingudpss.gov.ua.
Однак, якщо ж порушення відбувається поза територією закладу, то сміливо викликайте поліцію за номером 102.
Де заборонено курити
Згадані обмеження діють у таких місцях:
- ліфтах і таксофонах;
- на території закладів охорони здоров’я;
- на території навчальних закладів;
- на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;
- у приміщеннях закладів ресторанного господарства;
- у об’єктів культурного призначення;
- у приміщеннях органів державної влади;
- у готелях;
- у приміщеннях гуртожитків;
- на дитячих майданчиках;
- у місцях загального користування житлових будинків;
- у підземних переходах;
- у громадському транспорті та таксі;
- на вокзалах та станціях;
- на зупинках громадського транспорту.
За куріння у недозволеному місці можуть виписати штраф від 51 до 170 гривень. За повторне порушення протягом року штраф збільшиться від 170 до 340 гривень.
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