Українцям розповіли, чи подорожчає незабаром хліб

Чи загрожує українцям дефіцит хліба?

За словами експерта у цій галузі, в Україні є запас зернових, тож переживати не варто.

"Про наявність хліба переживати не варто, оскільки запасів зернових, які є основною сировиною для виробництва хліба, ми маємо достатньо", - сказав він.

За його словами, основною проблемою для хлібзаводів та пекарень є перебої зі світлом.

"Ми змушені значну частину хліба виробляти за допомогою генераторів, але не всі підприємства мають можливість їх придбати. Тому що це дорога річ", - сказав Тараненко.

"Приміром, генератор, який може забезпечити потреби середніх розмірів хлібозаводу, коштує на сьогоднішній день 3-4 млн. гривень. Для хлібозаводу це великі кошти, а пільгове кредитування, на жаль, обмежене", - додав президент ВАП.

Чи дорожчатиме хліб?

Експерт зазначив, що за минулий рік хліб подорожчав значно менше, ніж низка інших продуктів харчування – на 20-25% залежно від регіону та сорту хліба.

Продукт подорожчає максимум на кілька відсотків.

“Можливо зростання ціни хліба на пару відсотків, що знову ж таки пов'язано зі зростанням вартості або сировини, або енергоносіїв, або ще якихось складових собівартості. Підстав для суттєвого подорожчання – на кілька гривень за хліб – я не бачу”, – наголосив Тараненко.