UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українцям розповіли, чи подорожчає незабаром хліб

Фото: Хліб в Україні поки не дорожчатиме (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні не буде дефіциту на хліб, і дорожчати цей продукт найближчим часом не буде.

Про це під час телемарафону заявив президент Всеукраїнської асоціації пекарів (ВАП) Олександр Тараненко.

Чи загрожує українцям дефіцит хліба?

За словами експерта у цій галузі, в Україні є запас зернових, тож переживати не варто.

"Про наявність хліба переживати не варто, оскільки запасів зернових, які є основною сировиною для виробництва хліба, ми маємо достатньо", - сказав він.

За його словами, основною проблемою для хлібзаводів та пекарень є перебої зі світлом.

"Ми змушені значну частину хліба виробляти за допомогою генераторів, але не всі підприємства мають можливість їх придбати. Тому що це дорога річ", - сказав Тараненко.

"Приміром, генератор, який може забезпечити потреби середніх розмірів хлібозаводу, коштує на сьогоднішній день 3-4 млн. гривень. Для хлібозаводу це великі кошти, а пільгове кредитування, на жаль, обмежене", - додав президент ВАП.

Чи дорожчатиме хліб?

Експерт зазначив, що за минулий рік хліб подорожчав значно менше, ніж низка інших продуктів харчування – на 20-25% залежно від регіону та сорту хліба.

Продукт подорожчає максимум на кілька відсотків.

“Можливо зростання ціни хліба на пару відсотків, що знову ж таки пов'язано зі зростанням вартості або сировини, або енергоносіїв, або ще якихось складових собівартості. Підстав для суттєвого подорожчання – на кілька гривень за хліб – я не бачу”, – наголосив Тараненко.

Раніше ми повідомляли, які продукти в Україні подорожчали найбільше з 24 лютого .

Також ми писали, що нещодавно подорожчав популярний овоч, який купують усі .

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни на продуктихліб